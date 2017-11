El triomf de la dreta a Sicília obre la porta a una futura coalició estatal

La coalició de la dreta es va imposar a les eleccions regionals que es van fer a Sicília diumenge. Segons les primeres dades oficials, encara parcials, el líder de l’aliança, Nello Musumeci, va obtenir un 40% dels vots i serà el nou president de la regió insular. Per darrere va quedar el candidat del Moviment 5 Estrelles (M5E), Giancarlo Cancelleri, amb un 34,8% dels suports, cosa que el converteix en el partit més votat, perquè la coalició guanyadora la formen tres partits. L’esquerra, en canvi, va pagar la divisió i va patir un fracàs significatiu: Fabrizio Micari, el candidat del Partit Demòcrata -al qual pertanyen l’ex primer ministre Matteo Renzi i l’actual líder italià, Paolo Gentiloni-, es va endur un 19,20% dels vots, mentre que el cap del Moviment Demòcrata i Progressista, Claudio Fava, tan sols va obtenir un 4,5%.

La coalició guanyadora de Musumeci consta de tres formacions: Força Itàlia (FI), de Silvio Berlusconi, i els dos partits de la ultradreta italiana, la Lliga Nord (LN) i Fratelli d’Italia (FdI), que havien tancat l’anomenat pacte d’arancino, en referència a un plat típic sicilià. La seva aliança va aconseguir deixar enrere l’esquerra, desgastada per la gestió en una sola legislatura del govern regional del PD, presidit per Rosario Crocetta, i per l’escissió en aquests comicis de l’MDP, però no va poder superar el M5E, que és la força més temuda de cara als comicis generals previstos per a la primavera.

Els resultats de les eleccions, en què va participar tan sols un 46,76% de la població siciliana, donen aire a la nova coalició, que ja insinua que repetirà l’aliança a escala estatal. De fet, els líders dels tres partits, Berlusconi (FI), Matteo Salvino (LN) i Giorgia Meloni (FdI), es van reunir ahir en un restaurant sicilià per escenificar la futura unió, malgrat que encara no van anunciar qui la lideraria.