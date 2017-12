Primer triomf legislatiu de Trump

Els republicans van oferir ahir a Donald Trump el seu primer gran triomf legislatiu des de l’arribada a la Casa Blanca: la reforma del sistema fiscal més important des del 1986. La llei suposarà una reducció dels impostos tant per a les empreses com per a la majoria dels nord-americans, i s’estima que costarà 1,5 bilions de dòlars durant els pròxims deu anys.

Trump ja fa setmanes que ven la reforma com la reducció d’impostos més gran de la història del país. Tot i així, tres dels seus predecessors -John F. Kennedy, Ronald Reagan i Barack Obama- van fer retallades més grans. Si la seva està al voltant de l’1% del PIB, la de Reagan va ser d’un 2%, la de Kennedy d’un 1,6% i la d’Obama d’un 1,3%.

Tanmateix, la reforma és significativa, ja que retalla l’impost de societats del 35% al 21% a partir del 2018 i rebaixa els tipus impositius per a individus i famílies -aquesta última rebaixa, però, és temporal-. I, a més, brinda a Trump un gran èxit al final del primer any de govern.

Els crítics amb el projecte de llei aprovat ahir pel Congrés -i que possiblement entrarà en vigor avui un cop Trump hi estampi la seva signatura- asseguren que les classes adinerades i les grans companyies seran les grans beneficiades de la reforma fiscal.

Reforma impopular

Aquesta també és l’opinió de la majoria dels nord-americans, segons apunten diverses enquestes. La més recent, publicada ahir mateix per la televisió CNN, revela que un 55% dels ciutadans estan en contra de la reforma fiscal i un 66% creuen que beneficiarà més els rics que les classes mitjanes.

“Això serà molt popular un cop es vegin els resultats”, va afirmar el líder de la Cambra de Representants, Paul Ryan. Al tancament d’aquesta edició, la cambra baixa havia aprovat l’ambiciosa reducció d’impostos amb 227 vots a favor i 203 en contra. I s’esperava que el Senat fes el mateix després d’un debat sobre la proposta d’unes 10 hores.

Els republicans acusen l’oposició i alguns mitjans d’enganyar els nord-americans en relació als beneficis de la reforma. S’espera que una família amb una renda d’entre 40.000 i 50.000 dòlars obtingui una rebaixa impositiva per valor de 570 dòlars, mentre que una amb una renda d’entre 75.000 i 100.000 dòlars n’obtindrà uns 1.300 dòlars. Això és així perquè la nova legislació redueix tots els trams impositius. També el més alt, que passa del 39,6% al 37%.

En campanya electoral Trump va prometre reduir aquests trams de set a tres: 12%-25%-33%. Finalment, però, es mantenen els actuals, tot i que són més baixos. El president nord-americà tampoc obté el tipus impositiu del 15% per a les empreses que volia, ni tampoc l’eliminació de l’impost de successions, tot i que l’actual exempció per rendes de fins a 5,5 milions s’augmenta fins al límit dels 11,2 milions.

Un altre gran canvi de la reforma és que canvia l’àmbit d’aplicació del tribut de les empreses, que passarà a ser territorial. El Tresor americà ja no podrà gravar tots els beneficis mundials de les seves companyies, sinó només els obtinguts en el país. Aquest és el sistema que tenen la majoria de països del món.

Els legisladors demòcrates de les dues cambres van censurar la legislació per la rapidesa com s’ha fet -en un mes i sense buscar consens-. I van assegurar que la reforma no és bona perquè afegeix 1,5 bilions al deute del país per beneficiar grans companyies i famílies riques, mentre que la majoria de nord-americans pagaran més impostos a partir del 2027, segons economistes i experts fiscals.

Rebaixa de la taxa impositiva

La reforma rebaixa impostos per a la gran majoria dels nord-americans. Però els que en surten més beneficiats són els rics. Les famílies de classe mitjana tenen un increment de la renda d’un 1%, les altes, d’un 3%.

Les empreses pagaran menys

Les empreses i les grans companyies són els altres guanyadors de la llei. L’impost de societats baixa del 35% fins al 21% a partir del 2018. S’espera que els seus beneficis creixin.

Perdó a les multinacionals

Podran repatriar els seus beneficis

a l’estranger si paguen un impost del 14% per l’efectiu o un 7% pels guanys que inverteixin en el país durant un període de vuit anys.

Impostos més alts el 2027

Les empreses mantindran la seva rebaixa fiscal, però la majoria dels ciutadans pagaran més impostos el 2027. Els republicans creuen que aconseguiran fer permanents les retallades abans d’aquest any.