Els operaris de Notre-Dame van fumar en les bastides, malgrat la prohibició

Fins a set burilles de cigarretes s'han trobat a les bastides que feien servir els operaris que restauraven la catedral de Notre-Dame de París en el moment que un incendi del passat 15 d'abril que va devastar la coberta gòtica de l'emblemàtic edifici i va acabar per enderrocar l'agulla, segons avança aquest dimecres el setmanari satíric 'Le Canard enchaîné'.

Fumar estava absolutament prohibit per raons de seguretat però alguns dels treballadors van fer cas omís i van encendre cigarretes quan es trobaven enfilats a dalt de les bastides, tal i com alguns d'ells van admetre als investigadors.

Malgrat la troballa de les restes de les cigarretes, la investigació manté com a hipòtesi de l'origen del foc un curtcircuit i descarten, de moment, l'efecte del tabac. En aquest sentit, la investigació sosté el mal estat de la instal·lació elèctrica, concretament l'estesa de cables que servia per al funcionament de les campanes i que recorrien les bigues de fusta. El dispositiu va ser autoritzat, de forma provisional, l'any 2012 a petició dels capellans de la catedral durant les obres de renovació dels campanars principals, amb l'objectiu d'electrificar aquestes campanes. Sempre segons el setmanari francès, el dispositiu no es va arribar a substituir i continuava en ús en el moment de l'incendi.

A més, els errors en el sistema de seguretat van facilitar la ràpida propagació d'un foc que en qüestió de poques hores va destrossar parts de la catedral.

Minuts perduts

Els investigadors han determinat que les campanes de l'agulla van sonar el dia de l'incendi a les 18.04 hores per anunciar la missa prevista a aquella hora. Dotze minuts més tard es va activar la primera alerta de detecció de fum en el lloc de seguretat de la catedral i cinc després va sonar la primera alarma d'incendi, informa l'agència Efe. Va ser llavors que els fidels i visitants que hi havia a l'interior van ser evacuats però van tornar a entrar poc després en pensar-se que era una falsa alarma, ja que els agents de seguretat que van anar a inspeccionar no van detectar cap flama.

Segons 'Le Canard', els agents van seguir instruccions errònies de l'empresa privada encarregada de la seguretat del monument. Sobre les 18.30 hores, les alarmes van tornar a sonar i es va tornar a repetir l'evacuació de la gent que hi havia a l'interior. En una segona inspecció, els agents de seguretat sí que van trobar foc a la base de l'agulla del temple cap a les 18.50.

Un minut després, els dos oficials de seguretat van donar la veu d'alerta als bombers, que van arribar en 10 minuts, però en trobar-se poca potència en les boques d'aigua el foc es va escampar ràpidament i la instal·lació anti-incendis es va veure sobresaturada per la magnitud de les flames, segons revela la investigació al setmanari.

