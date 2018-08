Trump admet per primer cop una trobada amb Rússia per obtenir informació de Hillary Clinton

Nou capítol de l'escàndol Russiagate, que persegueix Donald Trump des que va arribar a la Casa Blanca i que un fiscal especial investiga per determinar la intervenció de Moscou en les eleccions del 2016. El president nord-americà ha admès per primer cop que el seu fill es va reunir amb un advocada russa abans dels comicis presidencials per "obtenir informació" de la seva rival, Hillary Clinton, però ha assegurat que va ser "totalment legal" i fins i tot ha indicat que aquesta pràctica és habitual en política.

A través de Twitter, Trump ha insistit a culpar els mitjans de comunicació i les que anomena "notícies falses", que li atribueixen preocupació per la trobada del seu fill, Donald Jr., i l'advocada.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!