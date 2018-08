L'equip de campanya de Trump acusa una exassessora de violar la confidencialitat

El president dels Estats Units, Donald Trump, torna a la càrrega contra els seus antics col·laboradors. En aquesta ocasió es tracta de l'exassessora Omarosa Manigault Newman, a qui s'acusa de violar l'acord de confidencialitat que va signar amb l'equip de la campanya electoral de Trump. El motiu de la disputa és la publicació de converses privades que Manigault Newman va mantenir amb el president nord-americà.

L'equip de campanya ha sigut l'encarregat de presentar la denúncia davant l'Associació Americana d'Arbitratge (AAA), una entitat sense ànim de lucre que s'encarrega de resoldre conflictes sense necessitat de trepitjar els tribunals. La principal assistent de Trump va ser acomiadada a finals del 2017 i des de llavors no ha tingut inconvenient a l'hora d'acusar repetidament el magnat d'adreçar paraules ofensives contra la comunitat afroamericana.

Newman, que assegura que té més enregistraments on es poden sentir els comentaris racistes, ha publicat un llibre explicant les seves experiències amb Trump, Unhinged (Inestable). Una voluntat mediàtica que ja la precedia. El seu nomenament com a assessora en cap va originar una gran polèmica pel seu passat com a participant del programa televisiu d'entreteniment L'aprenent.

Un contracte en dubte

Els denunciants, per la seva banda, han fet públic un comunicat en què assenyalen que "Donald Trump for President, Inc. ha presentat un arbitratge contra Newman a l'AAA a Nova York per haver trencat el seu acord de confidencialitat del 2016 amb la campanya de Trump". Tot i així, Newman ha negat en diverses ocasions haver signat cap contracte a l'hora de començar a treballar a la Casa Blanca, però no ha aclarit si ho va fer en iniciar-se la campanya electoral.

El text emès per l'equip del president recalca que "Trump és conegut per haver donat oportunitats en les carreres i les vides de la gent durant les últimes dècades, però el que està malament està malament, i una violació directa de l'acord ha de ser tractada, i que ho faci ha de passar comptes".