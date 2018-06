L'Aràbia Saudita s'avé a augmentar la producció del petroli per frenar l'augment del preu

Amb la perspectiva de no poder comptar amb el petroli de l'Iran ni de Veneçuela, Donald Trump ha demanat als aliats saudites que augmentin la seva producció per tractar d'aturar l'escalada de preus del cru. Riad s'hi ha avingut i, segons ha afirmat aquest dissabte en un tuit el president nord-americà, el rei Salman ha acceptat l'encàrrec, i ha corregit així la seva opció inicial de deixar pujar els preus per obtenir més benefici.

"Acabo de parlar amb el rei Salman de l'Aràbia Saudita i li he explicat que, a causa de l'agitació i disfunció a l'Iran i Veneçuela, li demano que l'Aràbia Saudita augmenti la seva producció de petroli, potser fins a 2.000.000 de barrils, per equilibrar la situació", ha escrit Trump a Twitter en un missatge que ha acabat amb "Els preus són massa alts! Ell ha accedit!", amb referència al rei saudita.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de juny de 2018

Trump i Salman han mantingut una conversa telefònica avui en què el rei saudita s'ha compromès a "fer esforços" per compensar "potencials dèficits de subministrament" de cru a causa de la reducció de la producció a Veneçuela i l'Iran. Des de fa mesos el preu del petroli no ha fet més que augmentar i actualment se situa a poc menys dels temibles 80 dòlars per barril, una xifra rècord que no es veu des del 2014. Trump, però, no vol arriscar-se que la factura del cru tingui un impacte negatiu amb el tímid creixement econòmic global, quan encara no hi ha una plena recuperació després d'anys de crisi i recessió.

El nord-americà, no obstant això, té part de culpa de les noves alces petrolieres ja que sortint de l'acord nuclear amb l'Iran ha reintroduït les sancions econòmiques contra els qui facin negocis amb el règim de Teheran. La inestabilitat a Veneçuela fa témer, a més, el col·lapse de les seves infraestructures petrolieres, malgrat que és el país amb la reserva més gran de cru.

La setmana passada els països de l'OPEP ja van acordar augmentar en un milió de barrils més al dia per fer front al desequilibri de l'oferta i a l'augment de la demanda de cara als mesos d'estiu. A la pràctica suposaria, en realitat, un increment d'entre 600.000 i 700.00 barrils perquè hi ha socis que es desentenen sempre dels objectius fixats.

L'Aràbia Saudita és el productor més gran del món de petroli, mentre que l'Iran té en la Xina, l'Índia i Turquia els seus mercats més grans i els que han d'estar més alerta per si mantenen el negoci amb Teheran. Rússia, que no forma part de l'OPEP però acudeix a les seves reunions, també ha manifestat preocupació perquè el preu del barril acabi per trencar un altre cop el sostre de fa quatre anys.