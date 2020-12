Trump fa caixa amb la seva batalla per revertir el resultat electoral

Ho va dir durant la campanya per a les presidencials del 2016: “Podria plantar-me al mig de la Cinquena Avinguda i disparar a algú i no perdria votants”. Així de segur està Donald Trump de la fidelitat dels seus seguidors. De moment no l'ha posat a prova fins a aquest extrem, però, després de la seva derrota electoral, sembla disposat a comprovar fins on són capaços de seguir-lo i tolerar-li els abusos i les mentides. Quatre anys després d'aquella fanfarronada, el president sortint està aconseguint que els més fidels d'entre els seus votants es rasquin la butxaca una vegada i una altra al animar-los a finançar la seva lluita als tribunals per continuar quatre anys més a la Casa Blanca.

Amb l'argument que necessita ajuda per afrontar una costosa batalla legal per revertir els resultats de les eleccions, el republicà està batent rècords de recaptació. El seu equip de campanya ha enviat al voltant de 500 correus electrònics l'últim mes sol·licitant diners per a l'anomenat Fons Oficial de Defensa de les Eleccions. En el mes que ha transcorregut des de la nit electoral, Trump ha recaptat més de 207 milions de dòlars. És a dir, ha recollit més diners un cop derrotat per Joe Biden que durant la campanya. Al setembre, en el seu millor mes abans de la cita amb les urnes, va aconseguir 81 milions de dòlars. En tot el segon trimestre de l'any, 125. Durant les setmanes prèvies al 3 de novembre, el seu equip va haver de cancel·lar anuncis televisius per falta de fons.

El problema és que els diners de les donacions per a aquest fons legal només financen molt parcialment aquesta batalla. Segons diversos mitjans nord-americans, un donant només contribueix en les despeses legals si fa una aportació de 5.000 dòlars o més. Com que una gran part són d'una quantitat més baixa, la majoria dels seus seguidors, sense saber-ho, donen en va. O, com a mínim, per a altres finalitats. És més, legalment ni tan sols existeix el fons al qual es destinen les donacions, que apareix ressaltat als correus i missatges dirigits a la base de votants del president.

Els missatges de correu electrònic i telefònics apel·len a l'èpica i les emocions. “Et necessito ara més que mai”, s'hi llegeix, per exemple. Se subratlla l'urgència del moment mitjançant missatges personalitats en què es demana al destinatari que s'uneixi a l'"Equip de Defensa de les Eleccions”, la missió del qual és “defensar aquestes eleccions” davant del suposat frau. “Necessitem de debò que facis un pas endavant cap a la línia del front d'aquesta batalla”, es demana en un dels textos.

Pagar els deutes

La major part dels diners recaptats s'ingressa en un compte obert pel president per finançar futures activitats polítiques. Ni més ni menys que el 75% de tots els diners van a parar a Save America (Salvar Amèrica), un comitè d'acció política (PAC, en les seves sigles en anglès) obert pel president a mitjans de novembre. El 25% restants es destinen al comitè del qual forma part la campanya de Trump i al Comitè Nacional Republicà, que assumeix els costos de la batalla legal. Una lluita judicial que ha naufragat una vegada i una altra per falta de proves.

Els fons aportats al PAC obert per Trump no poden servir per a despeses de campanya, en cas que el president pretengui presentar-se de nou el 2024, tal com va suggerir aquesta mateixa setmana en una celebració privada a la Casa Blanca, de la qual es van filtrar algunes de les seves declaracions. Però la llei li ofereix àmplia llibertat en la gestió dels diners, els quals podria utilitzar per organitzar actes a les seves propietats –amb els quals podria generar ingressos addicionals–, pagar-se viatges i despeses diverses i, fins i tot, segons diversos analistes legals, enriquir-se personalment. Atesa la delicada situació econòmica en què sembla trobar-se, amb deutes acumulats que venceran els pròxims quatre anys, segons una recent investigació del New York Times, tot ingrés sembla poc.

Els deutes són només un dels problemes del futur immediat que afrontarà el president un cop abandoni la Casa Blanca: l'espera un complicat horitzó legal. Potser per això, i segons s'ha publicat aquesta setmana, Donald Trump estaria avaluant concedir perdons preventius a diversos dels seus fills, al seu advocat, Rudy Giuliani, i fins i tot a ell mateix. Trump, igual que ha passat en diverses ocasions amb filtracions periodístiques durant el seu mandat, que van resultar certes a posteriori, ha qualificat aquestes informacions de “notícies falses”.