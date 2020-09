De com Trump demonitza els crítics

El president Trump ha aprofitat la resposta als carrers a la brutalitat policial contra ciutadans negres per reforçar la campanya per a la seva reelecció fent servir paraules i imatges provocatives i, de vegades, fins i tot, incendiàries per incitar els seus seguidors.

El republicà no ha dubtat a demonitzar els seus oponents tampoc, i ha intentat incloure tots els manifestants en la petita minoria que ha saquejat botigues i ha exercit violència contra agents. Ha culpat dels disturbis del carrer els alcaldes i governadors demòcrates i fins i tot l’exvicepresident Joseph Biden. Amb un discurs centrat en la seguretat –el president de la llei i l'ordre–, Trump busca desviar l’atenció dels costos humans i econòmics de la pandèmia, en coherència amb una carrera política centrada en avivar les tensions i confrontacions racials, com ja va fer com a empresari abans d'arribar a la Casa Blanca.

LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2020

A continuació, es mostra un desglossament de com Trump ha intentat alimentar passions partidistes en benefici seu durant aquest estiu de disturbis provocats per l’assassinat policial de George Floyd a Minneapolis i altres episodis similars que s'hi han succeït:

Defensa de la violència policial

En una entrevista a la ultraconservadora cadena de notícies Fox ha defensat aquesta matinada l'ús de la força letal per part de la policia sense que estigui justificada i ha comparat els agents que ha disparat contra negres desarmats amb jugadors de golf que "s'embussen" i no aconsegueixen ficar la pilota al forat. "Disparar moltes vegades a una persona per l'esquena... No podrien [els agents] haver fet alguna cosa diferent, no podrien haver forcejat amb ell? Però s'embussen", ha afirmat Trump en referència al cas de Jacob Blake, paralític de cintura cap avall després que un policia li disparés set vegades a l'esquena a la ciutat de Kenosha. "S'embussen. És com en un torneig de golf, quan no encerten un putt a tres peus [de distància]", ha afegit.

Trump compares killing an unarmed black civilian to missing a three foot putt in a golf tournament, Ingraham jumps in to make him stop. pic.twitter.com/NeHqVn4Uvf — Josh Marshall (@joshtpm) September 1, 2020

La presentadora –Laura Ingraham, una de les grans defensores del president– ha intentat sortir-li al rescat demanant si estava comparant les dues situacions però Trump no ha rectificat. "Estic dient que la gent s'encalla, la gent s'encalla", ha insistit alhora que ha defensat gairebé sense matisos els policies enmig de l'onada d'indignació pels nombrosos casos de negres que moren o resulten ferits a mans d'agents blancs.

Definició dels manifestants

Mentre que els seus assessors mantenen que Trump respecta els manifestants pacífics, sovint els barreja amb la minoria que exerceix la violència, anomenant-los anarquistes i perdonavides que odien els Estats Units i comparant les manifestacions amb el govern de la màfia. "Manifestants, que us fotin", va dir divendres en una concentració a New Hampshire. De vegades ha exagerat l’abast de la violència i l’ha atribuït falsament al moviment antifeixista Antifa, un dels seus objectius preferits.

Tot i que Trump va condemnar l’assassinat de George Floyd poc després que es produís i va signar una ordre executiva en gran mesura simbòlica destinada a fomentar un nova formació de la policia, el president ha fet poc des d’aleshores per abordar les preocupacions de molts nord-americans horroritzats per la repetició de la violència. En lloc d'això, s’ha centrat en la defensa de la policia, que, segons ell, ha estat injuriada injustament i no hauria de reduir-ne el finançament. També ha considerat que el moviment Black Lives Matter és un símbol de l'odi. Alguns dels manifestants, ha dit, "ni tan sols saben qui és George Floyd".

Atacs partidistes

Trump ha culpat en diverses ocasions els governants i alcaldes de "febles" davant dels disturbis que han assotat les "ciutats dirigides pels demòcrates" i ha afirmat que la turbulència representa el que passaria a "l'Amèrica de Joe Biden" si fos elegit, tot i que passa a l'Amèrica de Donald Trump. "Sense les forces de l'ordre, hi ha un caos", va dir dilluns en una roda de premsa de la Casa Blanca. "Si els demòcrates tenen aquest poder, totes les ciutats d'aquest país podrien ser una altra Portland". El president s'aferra a la seguretat com a punt central de la seva campanya i ha acusat falsament Biden i altres demòcrates de no condemnar la violència.

Amenaces d'ús de la força

Un tema corrent de les declaracions i missatges de Twitter de Trump és el seu afany per enviar agents federals o la Guàrdia Nacional, tot i que governadors i alcaldes s’hi han resistit. La policia local, diu sobre diverses ciutats, "no està autoritzada a fer allò que cal fer", i, en canvi, sosté que amb el desplegament que ell proposa la violència als carrers s'acabaria immediatament. "Podríem arreglar Portland, diria, en 45 minuts", ha dit, alhora que s'ha erigit com "l'únic que hi ha entre el somni americà i l'anarquia total, la bogeria i el caos".

La Guàrdia Nacional de cada estat depèn del governador, no del president, però Trump podria utilitzar el seu poder en virtut de la llei d’insurrecció de fa dos segles per federalitzar les unitats de guàrdia d’un estat sobre les objeccions d’un governador, tot i que s’ha mostrat reticent a executar-ho, de moment.

Incitació a la violència

En lloc de fer crides a la tranquil·litat, Trump ha animat els seus propis partidaris a entrar en acció als carrers ja incendiats, cosa que ajuda a augmentar encara més violència. Kyle H. Rittenhouse, un jove de 17 anys que va assistir a una concentració en favor del president Trump, es va presentar a una manifestació a Kenosha amb un rifle d’estil militar i va disparar contra tres dels manifestants, en va matar dos, i ara està acusat d'homicidi. Trump ha donat suport al menor, del qual diu que va actuar en legítima defensa perquè "probablement hauria estat assassinat" si no hagués reaccionat amb la seva arma. En un tuit, el president va dir del jove: "És un bon exemple de per què vaig decidir votar per Trump". El president també ha justificat els seus partidaris que circulaven per Portland disparant boles de pintura i esprai de pebre contra els manifestants (i almenys un periodista), dient que la resposta "no pot ser inesperada després de 95 dies i que l'alcalde incompetent admeti que no té ni idea del que està fent".

The big backlash going on in Portland cannot be unexpected after 95 days of watching and incompetent Mayor admit that he has no idea what he is doing. The people of Portland won’t put up with no safety any longer.The Mayor is a FOOL. Bring in the National Guard! https://t.co/bM6ypak94t — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

