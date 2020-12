Trump indulta el seu consogre, criminals de guerra i antics assessors condemnats pel Russiagate

El president dels Estats Units, Donald Trump, va concedir 41 indults entre dimarts i dimecres d'aquesta setmana. La xifra és remarcable si es té en compte que en els tres anys i onze mesos anteriors (des que va arribar a la Casa Blanca, el 20 de gener del 2017) només n'havia atorgat 29, però tot i així l'actual mandatari és el que menys indults ha signat (de moment) en l'últim segle. Sense anar més lluny, el seu antecessor, Barack Obama, va perdonar 212 persones.

Que els presidents facin ús d'aquesta prerrogativa constitucional especialment durant els últims dies de mandat tampoc no és una pràctica estranya: Obama va atorgar 64 indults tres dies abans de deixar el càrrec i 78 més un mes abans, i Bill Clinton va anul·lar la condemna de més de 130 persones (incloent-hi el seu germanastre, Roger Clinton) en el seu últim dia com a president.

El que crida l'atenció de la llista d'indults de Trump, doncs, no és tant la mida com els noms que hi apareixen. Criminals de guerra, exassessors condemnats per haver mentit durant la investigació del Russiagate (la ingerència russa en les eleccions presidencials del 2016) i el seu consogre són algunes de les persones perdonades pel president, que anteriorment ja havia pres decisions polèmiques en aquest sentit: al novembre va indultar Michael Flynn (exassessor de seguretat nacional condemnat també per haver mentit sobre els seus vincles amb Rússia), el 2017 va perdonar un antic xèrif condemnat per discriminació racial i l'any passat va anul·lar la condemna a diversos soldats que havien comès crims de guerra a l'Iraq.

Durant les últimes setmanes s'ha especulat també amb la possibilitat que abans de deixar la Casa Blanca Trump indulti també els seus tres fills grans (Donald, Eric i Ivanka), que estan sent investigats per la justícia en diferents causes; el seu advocat, Rudy Giuliani, i fins i tot a ell mateix. L'autoindult és una figura controvertida, que no està explícitament prohibida (però tampoc explícitament permesa) i que fins ara cap president no ha fet servir, per la qual cosa la justícia mai no ha analitzat si és legal o no. Trump té fins al 20 de gener al migdia per decidir si vol ser el primer a provar-ho.

A qui ha indultat Trump?

Roger Stone

Amic personal de Trump i assessor del Partit Republicà des dels temps del president Richard Nixon.



Condemna: Tres anys i quatre mesos de presó per haver mentit al Congrés durant la investigació pels suposats vincles entre la campanya de Trump i Rússia, i també per haver pressionat un testimoni del mateix cas. Al juliol, just abans que entrés a la presó, Trump ja li havia perdonat el compliment de la pena, però ara li aixeca també la condemna.

Paul Manafort

Cap de campanya de Trump a les eleccions del 2016.

Condemna: Set anys de presó per delictes financers vinculats al Russiagate.

George Papadopoulos

Assessor de Trump durant la campanya del 2016.

Condemna: 14 dies de presó per haver mentit durant la investigació del Russiagate.

Alex van der Zwaan

Advocat

Condemna: Un mes de presó per haver mentit en la investigació del Russiagate.

Nicholas Slatten

Mercenari de Blackwater.

Condemna: Cadena perpètua per assassinat en primer grau. Va obrir foc en la massacre de 14 civils iraquians desarmats a Bagdad, l'any 2007.

Paul Slough, Evan Liberty, Dustin Heard

Mercenaris de Blackwater

Condemna: Entre 12 i 15 anys de presó per homicidi. Van participar en la massacre de 14 civils iraquians desarmats a Bagdad, l'any 2007.

Charles Kushner

Pare de Jared Kushner, el marit d'Ivanka Trump i assessor del president sobre la política al Pròxim Orient

Condemna: Dos anys de presó per diversos casos de frau fiscal, que ja va complir entre el 2004 i el 2006.

Chris Collins

Excongressista republicà, el primer que va donar suport a Trump a les primàries del partit l'any 2016.

Condemna: 26 mesos de presó per conspiració per al frau i fals testimoni.

Duncan Hunter

Excongressista republicà, dels primers que va donar suport a Trump.

Condemna: 11 mesos de presó per malversació de fons de la campanya electoral.