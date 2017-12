El boom turístic de la ciutat natal del Pare Noel

260x366 L’oficina de Santa Claus a la ciutat natal del Pare Noel, prop del cercle polar àrtic a Finlàndia, atrau molts turistes. / TONY LEWIS / GETTY L’oficina de Santa Claus a la ciutat natal del Pare Noel, prop del cercle polar àrtic a Finlàndia, atrau molts turistes. / TONY LEWIS / GETTY

A Finlàndia, prop del cercle polar àrtic, hi ha l’autodenominat “Pare Noel oficial”: un finlandès que es nega a dir el seu nom real i que insisteix que ell s’anomena, simplement, Senyor Claus. Viu a la ciutat de Rovaniemi, la capital de la Lapònia finlandesa, on en aquesta època de l’any aterren uns vint avions diaris plens de nens que miren amb els ulls com unes taronges un indret nevat que és una recreació molt convincent del pol Nord. El real, però, és a uns 2.500 quilòmetres al nord. A Rovaniemi hi ha trineus arrossegats per rens, personal vestit de follet i una oficina oficial de correus del Pare Noel a la qual arriben mig milió de cartes l’any.

Encara que la pretensió de Rovaniemi de ser la llar de l’únic i autèntic Pare Noel no és més real que les barbes del seus imitadors, sí que és un exemple del triomf del màrqueting que li ha permès registrar-se com la “ciutat oficial on va néixer Santa Claus”.

Tot i les baixes temperatures, 330.000 persones de 180 països visiten el Pare Noel a Rovaniemi cada any, es fan fotos amb ell per uns 50 euros i fan compres a les desenes de botigues de quincalla nadalenca de la localitat. Aquesta xifra és gairebé igual al total de rens (200.000) i persones (180.000) que viuen a tot Lapònia. I el nombre de visitants no para de créixer.

Aquest any Rovaniemi ha rebut un 25% més de visites. “Hem creat 1.000 places d’hotel noves només en aquesta temporada de Nadal”, diu Sanna Karkkainen, directora general de l’oficina de turisme de la capital de Lapònia.

Molts dels turistes que visiten el poble ni tan sols són cristians o de països on se celebra el Nadal. El col·lectiu més nombrós de turistes és el xinès. Normalment viatgen sense fills, perquè en aquesta temporada de l’any no hi ha vacances escolars a la Xina. Però això no impedeix que els xinesos facin llargues cues per fer-se fotografies amb els vells i alegres finlandesos que fan el paper de Pare Noel .

“Com et dius en realitat?”, pregunten molts visitants adults als Pares Noel. “Santa Claus”, responen ells. I si el turista insisteix, aleshores contesten: “Originàriament em dic Joulupukki”. Aquest és el nom de la figura tradicional del Pare Noel a Finlàndia.

El factor Xi Jinping

L’any 2010 Xi Jinping, llavors vicepresident de la Xina, va visitar Finlàndia en viatge oficial i es va allotjar a Rovaniemi, on va compartir fotos amb el Pare Noel oficial.

“Com que Xi Jinping es va acabar convertint en el president de la Xina, ara tothom diu que Finlàndia és una terra de bona fortuna”, explica Tian Zhang, un xinès que fa anys va estudiar un màster a Finlàndia sense veure mai ni un sol compatriota seu. Aleshores no s’imaginava què passaria després.

El turisme xinès no ha deixat d’augmentar a Rovaniemi des del viatge de Xi Jinping, i ajudat també per les visites oficials finlandeses per promocionar Lapònia com a llar del Pare Noel. “Ara molts xinesos es pensen que el pol nord és realment aquí”, explica Zhang. Ell mateix, ara empresari i casat amb una finlandesa, és l’encarregat d’un dels molts hotels que han obert a la ciutat. El seu es va inaugurar fa només cinc mesos i és el primer finançat per la Xina.