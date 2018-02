Com la ultradreta aconsegueix atreure els votants desencantats de l’esquerra

Guido Reil és miner. Es va afiliar a un sindicat amb 18 anys i al Partit Socialdemòcrata alemany amb 20. Durant més d’una dècada va ser delegat sindical, fins que fa dos anys va canviar la formació esquerrana per la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), el partit amb què es va presentar a les eleccions del Rin del Nord-Westfàlia i va obtenir el 20% dels vots, mentre que els socialdemòcrates van caure al 16%. L’AfD representa una amenaça seriosa per a l’establishment alemany, inclosa la cancellera Angela Merkel. A la tardor, l’AfD es va convertir en el primer partit d’extrema dreta que va entrar al Bundestag des de la Segona Guerra Mundial, complicant la tasca de formar una nova coalició de govern i deixant Alemanya i Europa als llimbs durant quatre mesos. Amb el pacte de Merkel i els socialdemòcrates de Martin Schulz, l’AfD serà el principal partit d’oposició. Són molts els que temen que l’AfD aprofiti el vot protesta que va guanyar al setembre -va obtenir el 13% dels sufragis- i el converteixi en un suport lleial i sostingut. “Si tornem al govern, l’AfD ens avançarà”, va predir Hilde Mattheis, un socialdemòcrata de Baden-Württemberg que parla des de l’experiència de qui ho ha patit.

La precarietat laboral

Jürgen Pohl, diputat de l’AfD, va criticar recentment els canvis del mercat laboral que va aprovar l’excanceller socialdemòcrata Gerhard Schröder. Li va retreure que es creés una gran quantitat de llocs de treball poc regulats i precaris. L’AfD, va afirmar Pohl, “és un partit de gent nova que es preocupa per la gent normal”. De fet, l’AfD ja ha superat els socialdemòcrates com el segon partit a les eleccions estatals en gran part del que abans era l’Alemanya de l’Est. Però el miner Reil considera que el seu nou partit té el potencial més gran en llocs com Bottrop, a la conca del Ruhr, antic cor industrial de l’Alemanya Occidental i el bastió del poder socialdemòcrata i sindical.

En aquesta regió s’ha produït carbó des del segle XVI, i va impulsar la Revolució Industrial, dues guerres mundials, el miracle econòmic de la postguerra i fins i tot la integració europea. Però avui, Bottrop i el seu cinturó estan en decadència. L’AfD, “protreballadora, procarbó, prodièsel i antiimmigració”, segons Reil, triomfa a Bottrop i a les fàbriques d’automòbils. Les llistes de candidats pròxims a les sigles ultres s’imposen fins i tot a Daimler i BMW.

“No es tracta només d’una lluita dels de baix contra els de dalt”, apunta Oskar Niedermayer, professor de política de la Universitat Lliure de Berlín. “És una lluita d’estrangers contra autòctons”, afegeix. Justícia social sí, però només per als alemanys.

Hi ha alemanys que es queixen que es prescrigui als refugiats “muntar a cavall com a teràpia”, mentre les escoles públiques cada cop tenen menys recursos. “Quan parles de migració, et diuen racista”, constata Linda Emde, propietària d’un bar, exvotant dels socialdemòcrates i actual simpatitzant d’AfD.

A les assemblees locals d’AfD, Reil seu al costat de l’aristòcrata Beatrix von Storch i la professora Alice Weidel. “Què tenen en comú un miner, una princesa i una professora? -pregunta-. Tots són de l’AfD”, conclou.