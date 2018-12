La ultradreta creix al Regne Unit a l’ombra del Brexit

El centre de Londres viurà aquest migdia una manifestació sota el lema “La gran traïció del Brexit”. Una marxa de protesta que tindrà lloc quaranta-vuit hores abans de la decisiva votació de Westminister sobre el pacte de retirada de la Unió Europea (UE) que Theresa May, la premier del Regne Unit, va establir el 25 de novembre amb els líders dels vint-i-set països membres.

Juntament amb Gerard Batten, l’actual líder del UKIP (Partit Independent del Regne Unit), un altre dels oradors serà un tal Tommy Robinson, de 36 anys. Robinson és un criminal convicte i un antic dirigent fundador de l’English Defence League, branca britànica del moviment feixista i antiislamista Pegida. Steve Bannon, l’exassessor de Donald Trump en la campanya que el va dur a la Casa Blanca el 2016, i ara instigador i finançador de moviments populistes d’extrema dreta a Europa, entre els quals Vox, ha elogiat Robinson anomenant-lo “la columna vertebral” del Regne Unit.

La incorporació de Robinson al UKIP com a assessor per a polítiques penitenciàries i per lluitar contra les bandes juvenils ha estat interpretada pels comentaristes britànics com la transformació definitiva del UKIP en un partit d’extrema dreta, una afirmació que pressuposa que abans no ho era. Tant és així que dimarts passat, en un acte que voreja el cinisme, Nigel Farage, l’exlíder del UKIP i un dels grans artífexs del Brexit, va anunciar que renunciava a la militància després de vint-i-cinc anys. Segons ell, “per l’obsessió amb les polítiques antimusulmanes” de Batten.

Durant la campanya del referèndum del Brexit del 2016 a Farage no li va res fotografiar-se al costat de cartells amb cues de refugiats sirians que, si continuaven a la UE, presumptament havien d’envair el país i amenaçar la seva integritat.

El tallafoc del sistema electoral

El Brexit -una manifestació més de la crisi econòmica i en part reacció a l’austeritat que l’acompanya des del 2008- ha desfermat un augment de les expectatives de la ultradreta al Regne Unit. Un país on el sistema electoral -majoritari: el guanyador d’una circumscripció s’emporta l’escó- és el gran tallafocs perquè partits com el UKIP arribin massivament a les institucions. Un avantatge però també un problema, perquè els margina del sistema i els arracona a posicions més extremes.

En el clima de polarització actual no és casualitat que el lema de la manifestació d’avui parli de “traïció” al mandat dels britànics. Un risc que el ministre de Comerç Internacional, el radical brexiter i ara pragmàtic Liam Fox, ha destacat al Parlament també aquesta setmana. “Hi ha un gran perill perquè la Cambra dels Comuns, on hi ha una majoria natural a favor de la Unió Europea, potser intentarà robar el Brexit al poble britànic, cosa que seria un afront democràtic”.

En funció de la decisió que prenguin els diputats, les declaracions de Fox podrien abonar la teoria de la traïció de la classe política que propaga el UKIP, un partit que immediatament després que May presentés el seu pla de Chequers de pacte amb la UE, el juliol passat, va experimentar un augment de militància d’unes 4.000 persones.

D’altra banda, les dades sobre l’augment de l’activitat de grups o individus radicals i violents de l’extrema dreta arreu del Regne Unit són cada cop més evidents i preocupants, d’acord amb l’informe que Sarah Khan, comissionada del govern per combatre la radicalització, va presentar a finals d’octubre.

L’antecedent violent més dramàtic és l’assassinat de la diputada laborista Jo Cox una setmana abans del referèndum del Brexit a mans de Thomas Mair, de 52 anys, vinculat al feixista Front National i a l’English Defence League de Robinson.

Sarah Khan ha detectat en catorze ciutats del Regne Unit un clima de “tensió i polarització visible per les manifestacions d’extrema dreta”. I un dels impactes més preocupants és, a parer seu, l’augment de les “declaracions i accions racistes a les escoles”. La més recent, que ha tingut un gran impacte a tot el país, ha estat l’atac que va patir el 25 d’octubre -però que es va saber el 28 de novembre- un noi sirià de 15 anys, refugiat, filmat mentre l’agredia un company de 16 anys de l’escola secundària de Huddersfield, al nord d’Anglaterra. Tommy Robinson, el líder ultradretà, havia compartit a les xarxes notícies falses sobre l’escola, que indicaven que cinc nois musulmans havien agredit nens d’arrels angleses. A més, ha sortit en defensa de l’agressor després que aquest denunciés amenaces de mort per la seva acció.

En un any han crescut un 40% els detinguts

En l’últim cop policial contra l’extrema dreta al Regne Unit, dijous passat, tres persones van ser detingudes acusades de pertànyer a l’organització neonazi Sonnenkrieg Division, amb connexions amb els Estats Units, que exalten Adolf Hitler o l’assassí múltiple Charles Manson. En els xats interceptats que feien els sospitosos hi havia amenaces de mort contra el príncep Enric, un “traïdor a la seva raça” per haver-se casat amb una dona de color. Els implicats tenen 17, 18 i 21 anys.

Segons dades del ministeri de l’Interior difoses també dijous, el nombre dels presumptes criminals amb ideologia d’extrema dreta que Scotland Yard ha identificat recentment ha augmentat un 13% els últims tres anys. Però fins al setembre d’aquest 2018, i en relació amb els 365 dies anteriors, l’increment ha sigut del 40%.

Des de l’atemptat al pont de Westminster del 2017, la policia ha desmantellat quatre conxorxes terroristes d’extrema dreta. Al mateix temps, també s’ha registrat un augment de la propaganda d’aquestes característiques a les xarxes socials.