La ultradreta europea es troba a Praga

L'Europa ultra es troba des d'aquest divendres en una conferència política a Praga per debatre els models de relacions entre països al marge de la Unió Europea. Entre els assistents, el Front Nacional de Marine Le Pen o l 'FPÖ austríac o l' Alternativa per Alemanya.



La conferència "Per una Europa de nacions sobiranes" està organitzada pel grup Europa de les Nacions i de les Llibertats del Parlament Europeu, en el que hi ha formacions d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Holanda, Itàlia, Polònia, Regne Unit i Romania. En els seus dos dies de deliberacions, els ultranacionalistes abordaran com aconseguir "un model de cooperació per a un millor futur de les gents d'Europa", han indicat a l'agència Efe fonts de l'amfitrió, el txec Llibertat i Democràcia Directa, que va obtenir 22 diputats en els comicis nacionals d'octubre, però sense presència a l'Eurocambra.



En aquesta cita es debatrà el projecte de Le Pen de forjar una "unitat de nacions europes" al marge de la UE, així com el tema de la migració i models de cooperació alternatius a Europa, com l'existent en el Grup de Visegrad, integrat per txecs, polonesos, eslovacs i hongaresos.



A més de Le Pen i de Geert Wilders, líder del Partit de la Llibertat holandès, els principals ponents són el txec Tomio Okamura, cap del SDP, i Georg Mayer, eurodiputat del FPÖ. També participen representants de la Lliga Nord italiana; de Vlaams Belang de Flandes (Bèlgica); del Kongres Nowej, de Polònia; l'AFE alemanya, i Janice Atkinson, europarlamentària independent, antiga membre de l'UKIP britànic.

Marxa euroscèptica

El Partit dels Verds txec ha convocat per demà dissabte una marxa de protesta pacífica contra l'euroescepticisme, el nacionalisme i les polítiques de rebuig als refugiats, que suposen l'eix polític dels ultres. Organitzacions d'esquerra com No To Racism, l'anarquista QAS queer, el feminista cristià RFK i Solidaritat Socialista han convocat també per avui protestes a Praga.