El líder ultradretà holandès Wilders cancel·la el seu concurs de caricatures sobre Mahoma

Geert Wilders, el líder d'ultradreta holandès, ha cancel·lat el concurs de caricatures de Mahoma que pretenia fer el pròxim 10 de novembre. El polític, que ha rebut en els últims dies amenaces de mort, ha dit en un comunicat que "la seguretat de la gent està per damunt de qualsevol altra cosa". Estava previst que el guanyador del certamen fos premiat amb 10.000 euros.

El govern del Pakistan ha qualificat la decisió de "victòria", després que milers de persones protestessin aquest dimecres entre Lahore i la capital, Islamabad, per mostrar el seu rebuig.

Nova polèmica per unes caricatures de Mahoma

"No celebreu la victòria tan aviat [referint-se al govern del Pakistan]. Encara no he acabat amb vosaltres. Explicaré la vostra barbàrie de moltes altres maneres", ha advertit Wilders al seu compte de Twitter quan ha explicat la decisió.

Dont claim victory too soon @pid_gov I am not finished with you yet. I will expose your barbarism in many other ways. https://t.co/sP52Uyl3m3