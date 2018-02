La ultradreta seria ara la segona força més votada a Alemanya

Si Alemanya fes eleccions avui, l’extrema dreta d’Alternativa per a Alemanya (AfD) seria la segona força amb el 16% dels vots, per davant del Partit Socialdemòcrata d’Alemanya (SPD), que rebria només el 15,5%, cinc punts menys que en les eleccions del setembre passat. Així ho apunta l’última enquesta publicada aquesta mateixa setmana per l’institut demoscòpic INSA. Es tracta de tot un terratrèmol polític per a un país acostumat fins fa ben poc a una estabilitat institucional ancorada en dos grans partits nacionals: els democristians de la CDU i l’SPD. Però l’entrada al Bundestag d’AfD el setembre passat està generant un canvi de paradigma al país més poderós de la Unió Europea.

Dos elements semblen haver jugat un rol fonamental per situar, per primera vegada, AfD per davant de la socialdemocràcia en les enquestes: les lluites internes per aconseguir el poder que les diferents famílies socialdemòcrates lliuren obertament des de fa setmanes i, sobretot, el pacte de govern acabat de tancar entre la unió conservadora d’Angela Merkel i els socialdemòcrates. Abans i després dels últims comicis, la direcció de l’SPD va assegurar moltes vegades que no entraria de cap manera en una nova Gran Coalició (la tercera en quatres legislatures) encapçalada per la cancellera conservadora. Totes aquestes promeses van quedar finalment en paper mullat a causa de la pressió de l’establishment i dels grans mitjans.

Els socialdemòcrates han cremat així en poques setmanes una bona part de la ja poca credibilitat que els quedava abans de les eleccions. L’expresident de l’SPD, Martin Schulz, ha sigut la primera i fins ara única víctima política que s’ha cobrat la crisi que pateix el partit. Però podria no ser l’última si les enquestes continuen anant malament i, sobretot, si no guanya el referèndum obert dilluns entre les bases socialdemòcrates per validar o rebutjar l’acord de Gran Coalició.

La força dels Jusos

“Com a candidat a canceller, Martin Schulz va obtenir el pitjor resultat de la història de l’SPD, va assegurar que no entraria en una Gran Coalició, cosa de la qual posteriorment es va retractar, i també va dir que no formaria part d’un gabinet ministerial d’Angela Merkel, i després se’n va desdir”, va assegurar ahir Kevin Kühnert, cap dels Jusos (les joventuts socialdemòcrates), durant una trobada amb periodistes estrangers a Berlín.

Els Jusos, tradicionalment una organització que ha sigut més part del folklore socialdemòcrata que no pas un autèntic actor polític, han assumit el lideratge de la campanya contra la Gran Coalició. I Kühnert, un militant de base de 28 anys amb cara d’universitari, és la principal cara opositora contra un govern amb els conservadors, que considera una tomba segura per al partit en què milita des dels quinze.

Els Jusos protagonitzen des de fa setmanes una agressiva campanya per tota la República Federal. Kühnert porta una activitat frenètica: viatges, reunions, assemblees, entrevistes, platós de televisió. El jove militant juga a la gran política mentre la direcció socialdemòcrata observa perplexa l’inesperat poder que han aconseguit les seves joventuts.

“La decadència de la socialdemòcracia en molts països europeus té a veure amb la falta de diferències entre partits”, analitza Kevin Kühnert, que adverteix, a més, del perill que la classe treballadora alemanya també acabi votant la ultradreta: “Vam començar la nostra campanya en un districte electoral on AfD va rebre el 14% dels vots. Allà, moltes persones tenen la sensació que l’estat alemany ha desaparegut de la seva vida, que la política alemanya es preocupa per grans qüestions com la pau al món, però no de la línia de tren que ja no passa per davant de casa seva, del casal juvenil acabat de tancar o de l’autobús que ja no circula els caps de setmana”.