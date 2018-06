La llei d’unions civils britànica discrimina els heterosexuals

Una parella heterosexual britànica a la qual s’ha negat sistemàticament el dret a formar una unió civil va guanyar aquest dimecres el cas que havia presentat davant del Tribunal Suprem per discriminació. La decisió dels cinc jutges, però, no implica que aquesta parella pugui formar-la immediatament. Amb tot, pressiona el legislatiu perquè canviï la normativa actual. El ministeri d’Igualtat va anunciar que estudiaria la resolució i actuaria en conseqüència.

Rebecca Steinfeld, de 37 anys, i Charles Keidan, de 41, pares de dues nenes i acadèmics de sòlida formació intel·lectual, han defensat la seva posició contra el matrimoni -civil o religiós, tots dos legals al Regne Unit- perquè, entenen, es tracta d’una “institució patriarcal i sexista”. La unió civil a la qual reclamen poder acollir-se es diferencia del matrimoni per aspectes bàsicament formals però rellevants per als demandants. Per exemple, els certificats inclouen els noms dels dos pares de les parts i, a l’hora de la hipotètica dissolució, l’adulteri no pot ser invocat com un motiu per trencar-la, a diferència del que passa amb el matrimoni a l’hora de sol·licitar el divorci.

La llei que regula les unions civils a les illes Britàniques, de l’any 2004, estava pensada només per atorgar una pàtina de legalitat i establir drets semblants a les parelles homosexuals i als matrimonis heterosexuals. Va ser una mesura considerada provisional fins que s’aprovés el matrimoni gai, que finalment es va legalitzar el 2014.

Al Regne Unit es calcula que hi conviuen 3,3 milions de parelles sense cap paper oficial que les vinculi legalment. Això implica que, en cas de mort d’un dels membres, no tenen cap mena de benefici a l’hora de cobrar pensions de viudetat. Tampoc es poden acollir als tipus fiscals que s’apliquen als matrimonis i als membres de les unions civils homosexuals. Charles Keidan va assegurar que amb la decisió del Tribunal moltes d’aquestes parelles podrien considerar la unió civil com una manera de protegir els seus drets.

Louise Whitfield, l’advocada de la parella, va assegurar que “és molt estrany que les decisions [d’un tribunal] tinguin un impacte personal sobre la vida d’un lletrat, però ara aniria a casa per demanar-li el divorci al meu marit i formar una unió civil. Soc feminista i per això he defensat aquest cas”, va etzibar.

Per haver evitat la discriminació que hi ha hagut fins ara, el Tribunal Suprem considera que el govern podria haver atorgat a les parelles heterosexuals els mateixos drets que a les homosexuals, i permetre les unions civils, o bé, després de la legalització del matrimoni gai, l’hauria pogut abolir. Aquesta possibilitat, però, afectaria les 63.000 unions que han tingut lloc des de l’any 2004 i causaria tota mena d’incerteses legals entre els contraents.