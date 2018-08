Els EUA imposen sancions a Rússia pel cas de l’atac químic als Skripal

Els Estats Units imposaran sancions a Rússia després de determinar que el Kremlin era darrere de l’atac amb agent nerviós contra l’exespia rus Serguei Skripal i la seva filla Júlia el passat mes de març a la ciutat britànica de Salisbury. Així ho van anunciar des de Washington ahir a la nit, després de mesos de sospites que apuntaven a la implicació de Moscou en aquest atac, que va deixar en estat crític les dues víctimes. “El govern de la Federació Russa va utilitzar armes químiques o biològiques contra els seus propis ciutadans, i va violar així la llei internacional”, va declarar ahir Heather Nauert, la portaveu del departament d’Estat dels EUA, que va revelar que aquestes sancions començarien a aplicar-se cap al 22 d’agost. Malgrat això, encara no està gaire clar el tipus de mesures que imposaran. El govern nord-americà només va avançar que les sancions inicials “inclouran la prohibició d’atorgar llicències per exportar productes de seguretat nacional a Rússia”, i que està previst que s’allarguin durant uns 90 dies si Rússia no garanteix que deixarà d’utilitzar armes químiques, ja que no és el primer cop que n’usa o que participa en aquest tipus d’atacs.

Crisi diplomàtica

Els Skripal, que van passar setmanes a l’hospital, van ser enverinats amb el que va ser identificat com a Novitxok, un agent militar nerviós. Aquest episodi va provocar la crisi més important en les relacions entre el Regne Unit i Rússia. Londres va acusar el Kremlin d’estar directament implicat en l’intent d’assassinat, i arran dels fets el govern britànic va ordenar l’expulsió de 23 diplomàtics russos. Moscou hi va respondre amb represàlies.