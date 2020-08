L'Argentina i Mèxic produiran la futura vacuna del covid-19 per a tota l'Amèrica Llatina

El president de l'Argentina, Alberto Fernández, ha anunciat aquest dijous a la matinada que el seu país, juntament amb Mèxic, produirà per a Llatinoamèrica la vacuna contra el coronavirus desenvolupada pel laboratori AstraZeneca en col·laboració amb la universitat britànica d'Oxford. El mandatari argentí s'ha vanagloriat de fer aquest anunci i ha assegurat que aquest acord permetrà als països de Llatinoamèrica accedir a la vacuna a preus "raonables", amb un cost d'entre 3 i 4 dòlars (entre 2,5 i 3,5 euros) per dosis. "L'acord permetrà a Llatinoamèrica, i a l'Argentina en particular, accedir a la vacuna entre sis i dotze mesos abans", ha afegit.

"Esperem poder començar com més aviat millor el procés productiu", ha assegurat Fernández en una compareixença davant dels mitjans. "És una gran notícia que Mèxic i l'Argentina siguin els punts referencials per a la producció de la vacuna i que puguem, d'aquesta manera, aportar una solució al continent", ha subratllat el mandatari argentí. Segons dades de la Universitat Johns Hopkins, l'Argentina ha notificat 270.000 contagis i 5.250 morts, unes xifres molt inferiors, sobretot pel que fa a víctimes mortals, respecte a Mèxic: 550.000 contagis i 55.000 defuncions. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'actual epicentre de la pandèmia és a l'Amèrica Llatina, on el Brasil és el país més afectat, amb més de 3 milions de casos i més de 100.000 morts.

Fernández, que s'ha reunit aquest dimecres amb representants d'AstraZeneca, ha explicat que aquest laboratori, que treballa juntament amb la universitat britànica d'Oxford, ha signat un acord amb la fundació mexicana del multimilionari Carlos Slim –que finançarà part de la producció– per elaborar entre 150 i 250 milions de dosis destinades a tots els països de Llatinoamèrica, a excepció del Brasil del díscol president Jair Bolsonaro.

En la tercera fase

Està previst que la potencial vacuna, que actualment està en la tercera i última fase de desenvolupament, pugui estar disponible per al primer semestre del 2021, i es distribuirà "equitativament" entre els països llatinoamericans que la sol·licitin. "La producció llatinoamericana estarà a càrrec de l'Argentina i Mèxic i això permetrà un accés oportú i suficient de la potencial vacuna per a tots els països de la regió", ha destacat Fernández.

A l'Argentina el laboratori mAbxience, del Grup Insud, serà el responsable de la producció de la substància activa de la vacuna. El laboratori mexicà Liomont completarà el procés de formulació i envasament. La producció començarà abans que concloguin els estudis de la fase experimental, fet que implica un factor de risc, ja que si la vacuna finalment no és aprovada, es perdria tota la inversió.