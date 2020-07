30.000 voluntaris proven la vacuna Moderna als Estats Units

Tercera i última fase de la vacuna contra el covid que desenvolupa la companyia biotecnològica Moderna en col·laboració amb el govern dels Estats Units. La nova etapa consisteix en provar l'efectivitat i la seguretat en 30.000 voluntaris, que seran reclutats en 89 llocs del país, segons ha informat el principal epidemiòleg de la Casa Blanca, Anthony Fauci, que apunta que la primera dosi immunitària podria estar a punt a la tardor, al voltant del mes de novembre. Si es compleix el calendari, Donald Trump es podria anotar un punt per a les eleccions del 3 de novembre, en què el republicà es juga la reelecció i ara per ara parteix amb unes enquestes que li van a la contra.

De moment, l'assaig del projecte més prometedor en la cursa frenètica per la vacuna encara té una fase clau. Un voluntari de la ciutat de Savannah, a l'estat de Geòrgia, va rebre la primera injecció ahir dilluns. La segona dosi serà d'aquí 28 dies. I així, amb tots dels voluntaris que han acceptat sotmetre el seu propi cos a l'avaluació. La meitat dels que hi participen rebran una injecció placebo, és a dir, amb un líquid innocu, però ni ells ni els metges que administren el tractament tindran cap informació sobre què conté la injecció. L'objectiu és analitzar si hi ha efectes secundaris, quantes dosis seran necessàries per garantir una resposta immune o si pot prevenir els símptomes més greus de la malaltia.

"És un rècord mundial per a nosaltres haver sigut capaços de passar de la seqüenciació [del virus SARS-CoV-2, el nom científic del covid-19] a la fase 3 d'una vacuna en tan poc temps. No s'havia fet mai", s'ha felicitat Fauci, en referència al fet que en menys de sis mesos que ha durat el procés d'investigació s'ha seguit el màxim compromís amb el rigor científic i la seguretat dels assajos. El govern nord-americà ha aportat a Moderna 472 milions de dòlars de finançament addicional per a les proves d'aquesta tercera fase, una quantitat que s'afegeix als 483 milions que ja havia transferit anteriorment.

En la mateixa conferència de premsa, el director dels Instituts Nacionals de la Salut (NIH), Francis Collins, ha explicat que tres companyies més (Johnson & Johnson, Novavax i AstraZeneca) començaran aviat la fase 3 dels seus assajos i necessitaran cadascuna 30.000 voluntaris per als tests. Tots els projectes formen part del programa Warp Speed [Velocitat de la Llum], impulsat per la Casa Blanca per promoure el desenvolupament i assegurar tractaments i vacunes contra la pandèmia per a l'any vinent.

Moderna, amb seu a Massachusetts, és la primera empresa nord-americana que ha assolit aquest nivell en la seva investigació i la segona al món per darrere de la firma xinesa Sinopharm.

En concret, l'Institut de Productes Biològics de Wuhan, afiliat a Sinopharm, i l'Acadèmia Xinesa de Ciències, van començar al juliol a provar la seva vacuna en 15.000 voluntaris amb el suport dels Emirats Àrabs Units.