Gasolineres i aeroports es queden sense combustible a Portugal per una vaga de transportistes

Els aeroports de Lisboa i Faro han esgotat les seves reserves de gasolina, moltes gasolineres estan tancades, d'altres tenen unes cues quilomètriques i la xarxa de transports públics està al límit, fins i tot la indústria alimentària. Aquestes són algunes de les conseqüències de la vaga de transportistes de materials perillosos a Portugal, que ha provocat una crisi sense precedents arreu del país.

El govern s'ha vist obligat a declarar una "crisi energètica" i a intervenir aplicant mesures d'emergència que garanteixin els serveis mínims. La prioritat per a l'executiu és garantir el subministrament de combustible per a ambulàncies, aeroports, camions de bombers i altres serveis crítics quan es compleixen tres dies d'ençà que va començar la vaga que ha evidenciat el poder que té el sector.

Després de l'ordre governamental, alguns camions cisterna han sortit en direcció a aeroports i hospitals escortats per la policia portuguesa per garantir el subministrament de combustible. Segons informen els mitjans portuguesos, els manifestants que es congregaven a la porta de la Companyia Logística de Combustibles (CLC) han aplaudit al veure que el combustible tornava a ser transportat.

El govern ha anunciat que en les properes hores es reunirà amb el Sindicat Nacional de Conductors de Matèries perilloses per posar fi al conflicte. El ministre d’Economia, Pedro Siza Vieira, ha demanat als transportistes que es comprometin a complir els serveis mínims, i afirma tenir “raons per creure” que les empreses de transport i el sindicat aconseguiran “arribar a un enteniment”, instant les dues parts a recuperar el diàleg.

En perill la majoria de sectors

Almenys setze vols procedents de l'aeroport de Faro, al sud de Portugal, han tornat a aterrar a Sevilla per fer gasolina abans de continuar amb el seu viatge. I, segons ha informat Aena, encara n'aterraran vuit més. Els controladors aeris espanyols també han informat de la mateixa situació a l'aeroport de Santiago.

Siguen llegando vuelos procedentes de Faro para repostar en #Sevilla y algunos también lo están haciendo en #Santiago. Continúan los problemas de repostaje derivados del conflicto en Portugal con los transportistas. pic.twitter.com/D4U2XRqfe7 — Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) 17 de abril de 2019

D'altra banda, els mitjans portuguesos informen que almenys 2.776 gasolineres s’han quedat sense combustible, i les que encara segueixen venent han apujat el preu. El 'Diario de Noticias' portuguès informa que els ciutadans estan creuant la frontera amb Espanya direcció Badajoz per proveir-se de combustible. Diverses fonts afirmen que poden estalviar-se fins a 30 euros per omplir el dipòsit.

La companyia d'autobusos portuguesa TST està reduint o suprimint tots els seus serveis. Moltes localitats com ara Setúbal, Palmela i Pinhal Novo s'han quedat sense connexió directa amb la capital, completament aïllades. La Confederació de Turisme de Portugal ha avisat que la vaga pot comportar "una fuga de turistes" durant les vacances de Setmana Santa.

Cues a una gasolinera d'Albufeira, un municipi al sud de Portugal. / REUTERS

La indústria alimentària ha anunciat que dijous es podria quedar sense menjar per als animals de l'industria ramadera. "El proveïment de productes d'origen animal al mercat pot estar en risc", alerta l'Associació de les Indústries d'Aliments Compostos per a Animals, per la qual cosa demanen ser inclosos en la llista de serveis mínims. Però no són els únics: el sector farmacèutic, el del taxi, el subministrament de gas o el transport escoltar corren perill, i és que els transportistes han aconseguit posar en risc l'economia de tot el país.