Un vaixell explorador per resoldre el misteri del submarí argentí perdut

El vaixell explorador Seabed Constructor arriba a l’Argentina amb ganes de revenja. Des del gener fins al maig ha estat navegant per les aigües de l’oceà Índic buscant, sense èxit, el Boeing 777 de la companyia Malaysia Airlines que el març del 2014, després d’enlairar-se de Kuala Lumpur amb destinació a Pequín, va desaparèixer misteriosament amb 239 persones a bord. El Seabed Constructor, propietat de l’empresa Ocean Infinity, no és un vaixell qualsevol: amb 115 metres de llargada i 22 de mànega, se’l considera el vaixell civil més potent del món per a la recerca marítima, amb un espectacular heliport elevat sobre la proa. Ara és l’encarregat de localitzar el submarí argentí ARA San Juan, desaparegut el 15 de novembre passat amb 44 mariners a bord a l’Atlàntic sud. Des d’aleshores els familiars dels tripulants d’aquesta nau de guerra argentina viuen amb l’angoixa del misteri.

Durant un mes, una immensa operació de recerca solidària internacional va rastrejar quasi pam a pam l’àmplia zona de l’Atlàntic austral on es creia que podria haver-se enfonsat el submarí després d’una explosió a bord. Els esforços van ser en va. L’armada argentina va mantenir, amb tot, un desplegament més discret de vaixells propis a la zona per demostrar a les famílies dels mariners que no els abandonava, però deu mesos després de la tragèdia no hi ha hagut cap resultat.

“Tenim molta ansietat, estem molt expectants, amb moltes esperances renovades de poder-los trobar gràcies a la tecnologia del Seabed Constructor. No és poca cosa que l’empresa Ocean Infinity s’hagi compromès a cobrar els 7,5 milions de dòlars [6,5 milions d’euros] que pot costar localitzar el submarí només si compleix la missió”, detalla a l’ARA Luis Tagliapietra, pare d’un dels 44 mariners.

Tagliapietra és advocat i encapçala el col·lectiu de familiars dels tripulants del submarí que no han deixat mai de lluitar perquè se’ls continuï buscant. Familiars que durant aquest temps han recorregut l’Argentina per fer-se escoltar i per reunir-se amb els governadors i diputats provincials, i fins i tot han acampat setmanes a la plaça de Mayo de Buenos Aires per accelerar la contractació del vaixell explorador. Una lluita incansable i dura quan el tema de la desaparició del submarí, a més, ja ocupava poc espai als mitjans de comunicació del país.

Les característiques de la nau

De bandera noruega i amb quatre anys de servei, el Seabed Constructor té vuit submarins de recerca sense tripulació amb una autonomia d’exploració de fins a 1.200 quilòmetres per dia. També té capacitat per traslladar fins a 102 persones a bord. “Quatre familiars ens embarcarem al Seabed Constructor el 6 de setembre, si no falla res, al port de Comodoro Rivadavia [1.800 quilòmetres al sud de Buenos Aires] per garantir que tot sigui transparent i es facin les coses com correspon amb la idea de saber què va passar”, diu Tagliapietra.

Les feines de recerca com a màxim es podran allargar 120 dies, segons consta a la licitació pública feta per la Casa Rosada per contractar el servei del vaixell explorador. “Per al bé de tots els involucrats en aquesta tragèdia, esperem poder ajudar a localitzar el submarí”, assenyalava Oliver Plunkett, director general d’Ocean Infinity, quan es va saber que seria la seva empresa la que buscaria l’ ARA San Juan.

Paral·lelament a la reactivació de la recerca del San Juan, la justícia argentina manté oberta la causa per la desaparició del submarí militar. Encara no hi ha imputats, però en l’àmbit polític el cas li va costar el càrrec al cap de l’armada i als responsables operatius de la flota de submarins argentina. Encara no és clar si el submarí San Juan va patir una explosió a bord per un problema a les bateries arran d’una entrada d’aigua o bé si la causa va ser una altra avaria. Un misteri encara sense resoldre.