El Vaticà investiga qui va fer 'm'agrada' a una foto sexi des de l'Instagram del Papa

El Vaticà vol saber com és que el compte d'Instagram del papa Francesc va fer m'agrada a una fotografia pujada de to de la model brasilera Natalia Garibotto. A la imatge, la instagramer apareix vestida de col·legiala, amb una faldilla extremadament curta que li deixa les natges descobertes, i, entre les més de 100.000 persones que han dit que la fotografia els agrada, hi havia el Papa. El cas es va destapar divendres passat, i l'endemà el m'agrada pontifici s'havia esborrat. La Santa Seu, però, no en té prou, i vol saber què va passar.

Per això, el Vaticà ha obert una investigació, amb la col·laboració d'Instagram, per esbrinar com va aparèixer aquest m'agrada a la fotografia de Garibotto. Segons explica La Vanguardia, la Santa Seu descarta, de moment, que fos cosa d'alguna de les persones que gestionen les xarxes socials del Papa. "Veurem com es desenvolupa la investigació interna, al Vaticà, i externa, a Instagram. Tot apunta a una mà externa, però encara no hi ha conclusions", diu el diari, que cita fonts de l'estat pontifici. Reuters precisa que, ara per ara, no està clar si el perfil del pontífex va ser hackejat.

Per la seva banda, Natalia Garibotto s'ha pres amb humor el m'agrada del Papa: "Almenys aniré al cel", va dir, en un tuit.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

La model, que sol aparèixer a Instagram amb poca roba, té 2,4 milions de seguidors en aquesta xarxa social. El Papa, però, la guanya de llarg: el seu compte, @franciscus, acumula 7,4 milions de followers des que es va posar en marxa, el març del 2016.