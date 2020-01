Greus problemes de salut a Brumadinho un any després del trencament de la presa

Infeccions a la pell, diarrea, pèrdua de cabells, augment de les taxes d'avortament espontani, gastroenteritis, trastorns cardíacs, a més de problemes psicològics com depressió, ansietat i insomni. Són els símptomes que denuncien, un any després, els afectats pel trencament de la presa de Brumadinho, poble de l'estat brasiler de Minas Gerais, que va provocar la mort de 272 persones.

El 25 de gener del 2019 a les 12.28 h la presa de residus miners propietat de la minera Vale es va esberlar i va deixar anar 13 milions de metres cúbics de fang tòxic que van sepultar completament el poble de Brumadinho i van destruir 138 hectàrees de boscos autòctons –com 153 camps de futbol–, segons dades de Greenpeace Brasil. Plom, mercuri, cadmi i zinc en nivells 21 cops superiors als permesos van contaminar llavors el riu Paraopeba, del qual viuen 17 municipis i un total de 600.000 habitants.

Segons el Moviment d'Afectats per les Preses del Brasil (MAB), els efectes de salut que pateixen els habitants d'aquestes 17 poblacions són els mateixos que han estat reconeguts i catalogats per les autoritats sanitàries per als afectats del trencament de la presa de Mariana, que l'any 2015 va matar 19 persones i va contaminar el riu Doce, que abasteix 230 municipis de Minas Gerais i Espírito Santo.

Just quan es compleix un any de la catàstrofe de Brumadinho, encara hi ha 11 persones desaparegudes. Aquest dijous la Fiscalia del Brasil va presentar càrrecs per homicidi contra l'exdirector de la minera Vale SA i contra 15 persones més d'aquesta empresa i de l'alemanya TUV SUD, que era responsable de la inspecció i auditoria de la presa. La denúncia acusa també les dues empreses de delictes mediambientals.

"Vale, amb el suport de TUV SUD, va produir una gran quantitat d'informació tècnica sobre diverses preses de la seva propietat que gestionava i que estaven internament reconegudes com a preses amb un risc inacceptable", va denunciar el fiscal del cas, William Garcia Pinto Coelho, que va acusar la minera d'ocultar "sistemàticament i deliberadament" informació sobre la seguretat de les seves preses. La minera Vale va emetre un comunicat per manifestar la seva "perplexitat" amb els càrrecs i per assegurar que les causes de l'accident no han estat encara determinades de manera definitiva.

"El meu fill té una infecció a la pell amb diversos èczemes i ha hagut de prendre antibiòtic. També tenia moltes diarrees, sempre tenia diarrea, i el vaig portar al metge i em va dir que era per l'aigua i que comprés un filtre", explica Andreza amb el seu fill Adrio, d'un any i mig, als braços, en un vídeo penjat a les xarxes socials. Ella viu a Juatuba, a uns 50 quilòmetres de Brumadinho, i ha participat en la Marxa dels Afectats d'aquesta setmana per reclamar responsabilitats a la minera Vale.