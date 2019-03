Un grup de veïns ataca un hotel que acull famílies de refugiats a Grècia

Un grup de veïns d'un poble de Grècia van atacar divendres amb bastons i pedres un grup de refugiats que s'allotjaven en un hotel proporcionat per l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), segons explica Efe.

Uns 70 veïns del poble de Vilia, a uns 55 quilòmetres d'Atenes, van irrompre a l'hotel només unes hores després que hi arribessin els refugiats, divendres passat. Les famílies havien estat traslladades allà des de diverses illes del mar Egeu amb l'ajuda de l'OIM, que els oferia l'oportunitat de tenir un habitatge digne fora dels camps de refugiats.

Els agressors van colpejar tant adults com nens, segons el relat d'un dels refugiats, que va ser agredit amb un extintor per tres homes que van entrar a la seva habitació trencant la porta. A més de ser agredit, va haver de veure com els veïns del poble que els havia d'acollir donaven cops de peu a les seves filles.

Malgrat la duresa de l'escena, cap refugiat va patir ferides greus, però les instal·lacions sí que van quedar molt malmeses. L'organització està proporcionant atenció a les víctimes amb treballadors socials, psicòlegs i advocats, i asseguren que les famílies acollides seguiran al mateix hotel, segons ha informat a Efe Christine Nikolaidou, portaveu de l'OIM.



Nikolaidou també ha explicat que no tenen intenció d'emprendre accions legals contra els responsables. En canvi, els agressors sí. Segons informen mitjans locals, el consell municipal i un grup de veïns estan decidits a presentar una denúncia per exigir l'expulsió dels refugiats del poble de Vilia.

"M'avergonyeixo d'aquestes persones perquè també són els meus estimats amics, a qui conec des de fa anys", ha explicat als mitjans una veïna del poble, Elisabet Andoniadu. "No entenc de què tenen por: dels microbis? De perdre turistes? ¿Si l'hotel estigués ple de ciutadans xinesos, tindrien algun problema?", afegeix.



Més actes racistes

Els conflictes relacionats amb el racisme s'estan multiplicant a Grècia durant les últimes setmanes. Per exemple, a l'illa de Samos, més de dos terços dels alumnes d'un col·legi porten dues setmanes sense anar-hi. El motiu és que els seus pares han convocat una vaga per evitar que comparteixin espai amb catorze nens refugiats.

L'illa de Samos és una de les localitats que més han patit la política de contenció de refugiats pactada entre Turquia i la Unió Europea. Hi ha 3.981 refugiats instal·lats en un centre on només n'hi poden viure 648, segons les dades del ministeri de Migracions grec.