Maduro planteja cobrar la benzina

Nicolás Maduro planteja acabar amb la gasolina gratis a Veneçuela i ha suggerit, en una intervenció televisada, que els ciutadans hauran de pagar pel combustible enmig d'una crisi humanitària que el coronavirus no ha fet més que agreujar. En la pandèmia, els treballadors dels sectors considerats imprescindibles tenen prioritat per abastir-se de benzina, altament subsidiada i racionada fins al punt que és impossible omplir el dipòsit encara que es tinguin els diners.

"La gasolina que hem portat de l'exterior, de l'Iran i d'altres països, l'hem pagada amb dòlars i molta gent em proposa (i hi estic d'acord) que la gasolina s'ha de cobrar", ha afirmat el president de Veneçuela en referència als cinc vaixells plens de petroli que el règim de Teheran ha començat a enviar aquesta setmana per alleugerir l'escassetat, malgrat que el país és el que té les reserves més grans de cru.

La desinversió estructural en el sector petrolier i les sancions impulsades pels Estats Units han deixat les poques benzineres encara obertes desabastides i ha fet proliferar un mercat negre que pot arribar a triplicar el preu oficial, inabastable per a la butxaca de la immensa majoria de ciutadans, que han de buscar-se la vida per trobar menjar i aigua. Els militars són els que controlen les refineries i el negoci del petroli a Veneçuela i, malgrat ser la gran reserva mundial del petroli, no pot ni satisfer la demanda interna per falta de tecnologia per refinar el cru i servir-lo a les estacions de distribució.

Les projeccions de l'FMI per a Veneçuela aquest any són catastròfiques, amb una hiperinflació del 15.000% i la depreciació del bolívar. La pandèmia del covid-19 ha fet caure la producció i els preus de petroli a mínims històrics però, a més, les sancions que regeixen contra el règim chavista fan impossible que Caracas pugui col·locar els seus productes a l'exterior, així com comprar-ne.

Relaxació de la quarantena

Alhora que anunciava el reajustament del preu de la benzina, Maduro també ha avançat la intenció que a partir de dilluns es pugui flexibilitzar la quarantena imposada per frenar la transmissió del covid-19 i poder començar a reactivar l'economia, que està enfonsada.

El president ha justificat la relaxació perquè "la corba s'aplana", tot i que en l'última setmana s'han diagnosticat un 40% més de casos positius, segons les dades oficials, que xifren en 1.245 els contagis i en 11 les morts, per bé que hi ha dubtes que la falta de proves amagui unes xifres més elevades. Amb tot, l'Acadèmia de Ciències Físiques, Matemàtiques i Naturals situa el pic del coronavirus entre els mesos de juny i setembre.