Un vessament de petroli amenaça l'atol de corall elevat més gran del món

Austràlia ha anunciat aquest diumenge l'enviament de més ajuda a les illes Salomó per frenar el vessament de petroli d'un vaixell de càrrega que amenaça l'illa de Rennell, l'atol de corall més gran del planeta, segons la Unesco, que ha catalogat com a Patrimoni Mundial de la Humanitat el terç meridional de l'illa.



Almenys 75 tones de petroli s'han vessat de l'embarcació 'Solomon Trader', amb bandera de Hong Kong, des de que el cicló Oma el va conduir a un escull de l'illa de Rennell. El vaixell portava 700 tones de petroli quan va encallar i es tem que si vessa tot el combustible restant destruirà l'illa de Rennell, on, a més del corall i del llac interior més gran de les illes del Pacífic, hi ha també moltes espècies animals que no es troben enlloc més del planeta.



"Austràlia segueix molt preocupada pel risc continu que suposa aquest important vessament de petroli", ha dit aquest diumenge el ministre d'Afers Exteriors, Marise Payne, que ha explicat que "davant l'escalada de danys ecològics i la manca d'acció de les entitats comercials implicades, el govern de les illes Salomó ha demanat l'assistència d'Austràlia".



En resposta a aquesta petició, va dir Payne, Austràlia hi està enviant equips, vaixells i experts sota la direcció de l'Autoritat de Seguretat Marítima d'Austràlia (AMSA). Segons el govern australià, el petroli ja s'ha escampat al llarg de sis quilòmetres de costa d'aquesta illa, que fa 86 quilòmetres de llarg i 15 d'ample.

651x366 Ubicació de l'illa Rennell, a les illes Salomó, al Pacífic, amenaçada per un vessament de petroli. Ubicació de l'illa Rennell, a les illes Salomó, al Pacífic, amenaçada per un vessament de petroli.

La meitat oriental de l'illa de Rennell va ser la primera propietat natural inscrita a la llista del patrimoni mundial que està gestionada pel dret consuetudinari i està habitada per uns 1.200 polinesis que viuen de l'agricultura de subsistència, la caça i la pesca.

La zona considerada Patrimoni Mundial per la Unesco és Rennell Est, el terç meridional de l'illa, i inclou aproximadament 37.000 hectàrees i una àrea marina que arriba a 3 quilòmetres de la costa. Un dels principals atractius de l'illa és el llac Tegano, que amb 15.000 hectàrees és el més gran de totes les illes del Pacífic.



L'any 2013 la Unesco va catalogar Rennell Est com a espai "en perill" per les amenaces que representa la tala comercial dels seus boscos per exportar a la Xina i per la introducció de rates.



La companyia indonèsia Bintan Mining SI va contractar el vaixell hongkonguès per traslladar bauxita de la mina que hi ha a la meitat occidental de l'illa Rennell cap a la Xina. Però la nau va encallar mentre carregava la bauxita durant un cicló.



El ministeri australià d'Afers Exteriors va dir que donaria suport a les illes Salomó per reclamar responsabilitats a la companyia.