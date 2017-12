El vicepresident dels EUA posposa la seva visita a Israel

El vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, ha posposat la seva visita a Israel, programada per a dilluns, 18 de desembre, segons ha confirmat a Efe el ministeri d'Afers Exteriors israelià. Els motius de l'ajornament estarien relacionats amb la política interna nord-americana i la votació al Congrés de la reforma tributària, segons ha assegurat el portaveu d'Exteriors, Emmanuel Najson, que va dir que la visita es produirà "possiblement dimecres".

No obstant això, el diari israelià 'Haaretz' assenyala que la demora té a veure amb la crisi desencadenada per la decisió del president dels EUA, Donald Trump, de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel i amb l'estancament de la iniciativa de pau que promou el país.

Onada de reunions cancel·lades

El president palestí, Mahmud Abbas, que també tenia previst reunir-se amb Pence, va cancel·lar la trobada i va descartar els Estats Units com a mediador en un procés de pau amb Israel. "Els Estats Units han triat perdre la seva capacitat de mediador i s'han desqualificat per participar en el procés de pau. Han mostrat la seva parcialitat", va declarar ahir el dirigent palestí a la cimera extraordinària de l'Organització per a la Cooperació Islàmica (OCI) celebrada a Istanbul.

La notícia de l'ajornament va ser publicada en un primer moment per l'agència de notícies israeliana Walla i més tard el president del Parlament israelià (la Knesset), Yuli Edelstein, va informar que el discurs previst per al dilluns a la cambra havia sigut posposat "indefinidament".

Un home tatxa el rostre de Donald Trump al mur de Betlem mentre un altre escriu en lletres vermelles: "Pence no ets benvingut" / MUSSA ISSA QAWASMA / REUTERS

El guardià de les claus de la basílica del Sant Sepulcre de Jerusalem, Adib Jouda al-Hussein, on la tradició situa la tomba de Jesucrist, també va rebutjar ahir trobar-se amb el vicepresident dels EUA a causa del canvi de la política nord-americana sobre Jerusalem.

També van cancel·lar trobades amb Pence de la seva visita a Egipte l'església copta ortodoxa i el xeic d'Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, una de les principals institucions de l'islam sunnita.

Pence té previst viatjar a Orient Mitjà aquest mes amb l'objectiu de "reafirmar" el compromís dels EUA amb els països de la regió.