Acusen Joe Biden de fer un petó "inapropiat" a una candidata demòcrata

Joe Biden, que va ser vicepresident del govern d'Obama durant vuit anys, ha sigut acusat de comportament "inadequat" per haver fet presumptament un petó al cap a l'activista Lucy Flores, exdiputada demòcrata a l'Assemblea de Nevada.

Flores i Biden van coincidir en un míting a Nevada fa cinc anys, quan ella es va presentar com a candidata demòcrata per ser vicegovernadora de Nevada i Biden, com a número dos d'Obama, va assistir al míting per donar-li suport. "Vaig notar que s'acostava a mi per darrere, es va inclinar i em va ensumar els cabells [...] i [just després] em va fer un petó a la part posterior del cap", denúncia Flores. L'excandidata demòcrata explica que "mai havia experimentat res tan inadequat i desconcertant".

La primera reacció de Biden, que està sospesant presentar candidatura a la presidència, va negar les acusacions a través del seu portaveu, Bill Russo, que va publicar un comunicat assegurant que no tenien constància que "la senyora Flores hagués estat en qualsevol moment incòmoda ni recorden el que ella descriu". Hores més tard, Biden va aparèixer en públic per llegir un comunicat comprometent-se a "prestar atenció" a Flores, però reiterant que no recordava res de l'incident.

"En els llargs anys en el camí de la campanya i en la vida pública, he donat la mà en moltes ocasions, abraçades, mostres d’afecte, de suport i de confort. I ni una sola vegada, mai, crec que he actuat de manera inapropiada", va afirmar Biden.

La polèmica podria ser un cop per al Partit Demòcrata, ja que Biden era un dels candidats que sonaven amb més força per combatre Trump en les pròximes eleccions presidencials, el 2020.

En una entrevista a la CNN aquest diumenge, Flores ha valorat positivament la segona reacció de l'exvicepresident, assegurant que és "millor" que la del seu portaveu. De tota manera, va tornar a dir que l'actitud de Biden va ser "totalment inadequada" i que el poble nord-americà hauria de reflexionar sobre la figura de l'expresident, ja que ara podria ser un dels candidats a la presidència dels Estats Units.