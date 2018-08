Les víctimes demanden el govern grec pels incendis

Les famílies de dues de les víctimes mortals dels incendis de Grècia, que han pujat a 91 en total, han presentat davant la fiscalia la primera demanda civil contra les autoritats del país per la gestió de la catàstrofe. “Tots els responsables de la prevenció d’incendis, la seva extinció i la seguretat de la població haurien de ser condemnats i figuren a la nostra demanda, que inclou el cap de l’agència de protecció civil, el governador d’Attica, l’alcalde de Marathon (on hi ha el municipi de Mati), policia i bombers”, deia l’advocat de les famílies, Antonis Foussas.

Des de l’endemà de la catàstrofe, el 23 de juliol, van ploure les crítiques per la lentitud de reacció dels equips de rescat, que no van poder evacuar desenes de víctimes atrapades entre les flames i la platja, on moltes cases privades bloquejaven el pas cap al mar. A més dels forts vents que propagaven el foc a gran velocitat, la segona causa de l’enorme quantitat de víctimes mortals va ser precisament aquest coll d’ampolla a la localitat de Mati.

Derrocar 3.000 edificis il·legals

El govern grec, de fet, ha anunciat que enderrocarà fins a 3.200 edificacions il·legals a la zona arrasada per les flames de la capitania d’Attica. Segons el ministre de Medi Ambient grec, Yorgos Stathakis, en aquella àrea hi ha 2.500 edificis construïts en zones forestals i uns 700 en zones de platja. També va acusar 29 municipis de la zona de no voler cooperar amb els esforços per construir un mapa forestal, “una eina essencial en la prevenció d’incendis”, va destacar.