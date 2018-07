Indignació a França per l'agressió a una dona que va plantar cara a l'home que l'acabava d'assetjar

El vídeo d'una agressió a París a una noia a la qual un home va clavar un mastegot després que aquesta li plantés cara per haver-la molestat ha reobert el debat sobre l'assetjament a França, on aquesta setmana està previst que s'aprovi la llei que vol combatre els actes de violència sexista i sexual.

L'enregistrament, viral a les xarxes socials, va ser difós per la víctima al seu compte de Facebook després d'haver sol·licitat les imatges de la càmera de videovigilància al bar on es van produir els fets per presentar una denúncia.

Segons el seu propi relat, l'agressor va passar pel seu costat i li va adreçar comentaris obscens. "Calla la boca!", li va respondre ella sense gairebé ni girar-se i continuant el seu camí, segons explica la mateixa víctima en el missatge de Facebook que acompanya el vídeo de l'agressió.

Després d'aquest primer intercanvi de paraules, tal com es pot veure en el vídeo, l'home agafa un cendrer d'una taula de la terrassa i li llança a distància. Però no s'acaba aquí. En veure que la noia li torna a contestar, l'agressor comença a caminar cap a ella i li etziba un mastegot que la llança contra una tanca de l'establiment davant l'estupefacció dels clients, algun dels quals es va encarar amb l'agressor abans que aquest se n'anés.

L'agressió a aquesta estudiant d'arquitectura de 22 anys va tenir lloc dimarts passat i la justícia de París ja ha obert una investigació per actes de violència i assetjament.

Multes de fins a 3.000 euros

"La resposta política ha de ser forta i ho serà", ha assegurat la secretària d'estat d'Igualtat entre Homes i Dones, Marlène Schiappa, al diari 'Le Parisien', fent referència al projecte de llei que sancionarà l'assetjament a les dones en l'espai públic amb multes de fins a 3.000 euros.

Fins ara, les injúries o amenaces estaven penades amb fins a un any de presó i 45.000 euros de multa, i l'exhibició o masturbació en públic, amb un altre any i fins a 15.000 euros.

El nou pla governamental va més enllà i inclou multes de 90 a 750 euros, o 3.000 euros en cas de reincidència, per als que segueixin una persona que ha manifestat el seu rebuig o li dediquin xiulets i mirades insistents, comentaris sobre el físic o la vestimenta o preguntes intrusives indesitjades.

A més, gravar o fotografiar per sota de la faldilla sense consentiment estarà castigat per primera vegada amb un any de presó i 15.000 euros de multa.

Una campanya massiva de conscienciació contra l'assetjament a partir del setembre, a la qual l'executiu de Macron dedicarà quatre milions d'euros, se suma a la iniciativa governamental, per la qual cosa aquest enregistrament, de poc més d'un minut, s'ha convertit en els últims dies en l'exemple clar sobre la necessitat d'un canvi.