Un vídeo homòfob adverteix els russos del “risc” de no votar a Rússia

Si els russos no voten a les pròximes eleccions presidencials del 18 de març corren el risc que Rússia es converteixi en un país controlat per homosexuals i estrangers, i que els homes fins als 60 anys estiguin obligats a fer el servei militar. Així ho assegura un vídeo que s’ha fet viral al país -ja l’han vist milions de persones des de divendres- i que pretén evitar l’abstenció, en contra de la campanya impulsada pel líder opositor Aleksei Navalni, que defensa boicotejar els comicis perquè considera que estaran manipulats. En canvi, el Kremlin vol legitimar una eventual victòria de Putin amb una participació electoral màxima.

Malgrat això, la Comissió Electoral Central ha assegurat que no té res a veure amb el polèmic vídeo i que se’n desconeix l’autoria, però té un objectiu clar: motivar la gent a anar a votar. El vídeo juga amb l’hipotètic i terrible futur que espera a Rússia si els electors s’abstenen i, en conseqüència, si Putin no guanya i no pot garantir l’estabilitat del país.

El vídeo se situa a la nit del 17 de març, la vigília de les eleccions. Una parella es disposa a anar a dormir quan ella insisteix a posar el despertador per llevar-se l’endemà per anar a votar. Ell, en canvi, contesta que prefereix quedar-se a casa descansant i s’enriu que la seva dona pensi que té poder per decidir amb el seu vot.

Imatges que són un malson

A partir d’aquí el vídeo es converteix en un malson: l’home somia que tres oficials -entre ells, un subsaharià- el van a buscar a casa per servir a l’exèrcit perquè l’edat de reclutament a Rússia ha pujat fins als 60 anys. El seu fill li demana una quantitat astronòmica de diners per sufragar la defensa de l’escola. I, per acabar-ho d’adobar, l’home troba a la cuina de casa seva un noi gai que s’està fent la manicura. La seva dona li explica que per llei cada família russa ha d’acollir durant una setmana un homosexual abandonat per la seva parella. El protagonista del vídeo es refugia aleshores al lavabo, però des d’un altaveu li recorden que les visites a la cambra de bany estan limitades. L’home està a punt de tornar-se boig envoltat d’una atmosfera vermella quan de sobte sona el despertador. Posseït pel pànic, l’home diu, cridant, a la seva dona:“Corre, ens hem de llevar per anar a votar! Ràpid! Va, que si no es farà tard!”

La dona que apareix al vídeo, l’actriu Svetlana Galka, s’ha defensat de les acusacions d’haver fet una cinta homòfoba dient que és només una escena d’humor i que molta gent l’ha trucat assegurant que anirà a votar. En declaracions a l’emissora Govorit Moskva, Galka ha dit que potser el vídeo s’ha fet tan popular perquè la gent hi ha vist alguna cosa que té en el subconscient.

A internet, però, hi ha altres vídeos que conviden a no abstenir-se. Per exemple, en un altre es veu un taxista que porta en el seu vehicle una dona embarassada molt nerviosa, que sembla que estigui a punt de parir. Al final, però, resulta que la dona va a votar i que simplement corre perquè falten pocs minuts perquè tanquin els col·legis electorals. En un altre vídeo titulat Sexe i eleccions, només per a adults, una noia deixa plantat un jove quan comencen a abraçar-se en una discoteca després que ell afirmi que no ha votat.

L’Estat Islàmic, autor de l’atac al Daguestan

Cinc persones van morir i quatre més van resultar ferides diumenge a Kizliar, una ciutat de la república del Daguestan, al sud de Rússia, quan un home va obrir foc amb una arma de caça contra un grup de gent que sortia d’una església ortodoxa. L’atacant, Khalil Khalilov, de 22 anys i que va ser neutralitzat al lloc dels fets, s’havia afiliat a l’Estat Islàmic l’any passat. El grup terrorista va reivindicar l’autoria de l’atemptat a través de l’agència Amaq. El Daguestan és una república del Caucas Nord majoritàriament musulmana, però també hi ha cristians ortodoxos, que aquell dia celebraven el Diumenge de Perdó, una festivitat que posa fi al període de la Maslenitsa -setmana en què es mengen les tradicionals creps russes- i dona inici a la Quaresma.