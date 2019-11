El vídeo sobre maquillatge que denuncia la repressió de la Xina

Al començament sembla un vídeo inofensiu per aprendre a arrissar-se les pestanyes, però després es converteix en un al·legat contra la violació dels drets humans de la minoria musulmana uigur a la Xina. L’adolescent nord-americana afganesa Feroza Aziz, de 17 anys, ha aconseguit que un vídeo en què parla de la repressió de la Xina es faci viral i que la independència de l’aplicació TikTok –que pertany a una empresa xinesa, serveix per pujar vídeos curts a internet i va ser la més descarregada l’any passat, sobretot entre els joves– hagi quedat qüestionada. Fa un mes, al Congrés dels Estats Units ja es va plantejar que aquesta aplicació podia suposar un risc per a la seguretat nacional.

El vídeo ha estat vist 1,4 milions de vegades a TikTok i compta amb 5 milions de visualitzacions més a Twitter. Tot un rècord. “Hola, noies. Us ensenyaré com tenir unes pestanyes ben llargues. El primer que heu de fer és agafar l’arrissador de pestanyes...”, comença dient en anglès l’adolescent al vídeo, amb un somriure angelical mentre agafa l’arrissador de pestanyes i se’l posa en un ull.

Després, però, canvia radicalment el seu discurs malgrat que continua mirant a càmera amb cara càndida i arrissant-se les pestanyes com si estigués parlant de la cosa més trivial del món: “Després el deixeu [l’arrissador], i feu servir el telèfon amb què esteu veient aquest vídeo per buscar què està passant a la Xina, com són els camps de concentració on tanquen musulmans innocents, els separen de les seves famílies, els segresten, els violen i els obliguen a menjar carn de porc i a convertir-se a una altra religió si no volen ser assassinats”, diu la noia gairebé a la velocitat de la llum. El vídeo dura només 40 segons. I acaba afirmant: “Les persones que van a aquests camps de concentració no tornen amb vida. És un altre Holocaust, malgrat que ningú no en parli. Sisplau, estigueu al cas i difoneu el missatge”. I efectivament, el vídeo va córrer com la pólvora, fins que TikTok va tancar el compte de la jove.

Des de l’aplicació, propietat de l’empresa xinesa ByteDance, s’ha argumentat que no han censurat el compte de l’adolescent pel que diu sobre la repressió dels uigurs a la Xina, sinó perquè anteriorment la noia havia difós un mem del terrorista saudita Ossama bin Laden. “Això viola la prohibició de TikTok de promoure els terroristes”, justifica l’aplicació.

Però que el compte de la noia hagi quedat bloquejat just després de la difusió del vídeo dels uigurs ha fet aixecar sospites, a més de promoure que el vídeo també s’hagi fet viral en altres xarxes socials. La difusió, a més, coincideix amb la publicació per diversos mitjans de comunicació de documents filtrats per un membre de l’establishment xinès sobre els mètodes que el règim de Pequín fa servir per rentar el cervell a aquesta minoria musulmana i forçar-la a abandonar la seva religió. Segons la filtració, els uigurs són tancats en camps de concentració on són adoctrinats i vigilats en tot moment, fins i tot quan són al lavabo. D’això, però, la jove Feroza no va tenir temps de parlar-ne al seu vídeo.