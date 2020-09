Un home dispara a sang freda dos policies a l'interior d'un cotxe patrulla a Los Angeles

A boca de canó i sense motiu aparent, un desconegut ha tirotejat dos policies quan eren a l'interior del vehicle patrulla en un comtat de Los Angeles. Els dos agents van rebre una bala al cap i "lluiten per la seva vida", ha explicat el departament del xèrif de Compton. L'incident ha quedat enregistrat per una càmera de seguretat i el sospitós encara no ha sigut identificat.

Els fets van passar dissabte a la nit [matinada a Catalunya] quan, segons les imatges, un home s'acosta al vehicle policial aturat al costat d'una estació de metro i dispara a sang freda a través de la finestra en dues ocasions, i fereix de gravetat els dos agents. Al vídeo emès per les televisions locals i escampat per les xarxes socials, s'aprecia com un dels policies aconsegueix obrir la porta del cotxe alhora que el pistoler s'allunya del lloc corrents.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

En el seu compte de Twitter el xèrif del districte ha explicat que els agents són un home i una dona que han hagut de ser sotmesos a una intervenció quirúrgica i el seu estat és "crític". A la mateixa xarxa, el cos policial ha hagut de demanar la dispersió dels manifestants que protestaven per la violència policial cridant "que es morin", a les portes on els dos policies han sigut traslladats.

En campanya electoral Donald Trump ha aprofitat l'incident per al seu missatge de "llei i ordre" i ha tornat a retuitejar el vídeo de l'atac al cotxe patrulla i ha demanat la pena capital per a l'agressor en cas que els dos agents morin.

La policia continua buscant el sospitós a partir de les imatges enregistrades per la càmera, que no són de gaire qualitat. De moment només es compta amb el testimoni d'un dels policies atacats que ha sigut capaç de donar una "descripció molt genèrica d'un home de pell fosca", segons els investigadors.