El crim sense resoldre que captiva els francesos

Xavier Dupont de Ligonnès és l'home més buscat de França de l'última dècada. Darrere aquest nom amb avantpassats aristòcrates s'amaga un presumpte assassí. L'abril del 2011 aquest pare de família de 50 anys suposadament va matar la seva dona, els seus quatre fills i dos gossos labradors i els va enterrar al jardí de la casa familiar de Nantes abans d'esfumar-se. Des de llavors ningú sap què se n'ha fet, on para ni tan sols si X.D.D.L. continua viu. És un personatge tan popular que a França ja se'l coneix per aquesta abreviació, que també fan servir els investigadors de la policia judicial que s'han submergit en l'estrany cas.

Però, per què X.D.D.L. hauria matat la seva pròpia família? I com s'ho ha fet per passar desapercebut durant tant temps sense que la policia el localitzi? Arruïnat per negocis fallits, havia demanat diners als seus amics i també a la seva amant, després de malgastar l'herència de la seva dona.

Un home arruïnat, però amb un herculi (i particular) sentit de la responsabilitat familiar des que el seu pare, Hubert, va abandonar-los quan era petit per anar a viure amb la seva secretària. Tot i que tenia una amant, sembla que abans de reproduir aquest patró i deixar la seva família a l'estacada, X.D.D.L. hauria preferit embarcar-la en un viatge sense retorn.

La policia va trobar els cossos de la seva dona i els seus fills embolcallats amb sacs de dormir, lones de plàstic i llençols, i amb un símbol religiós cadascun, ja fos una creu o una marededeu, com si hagués fet una cerimònia abans d'enterrar-los. L'autòpsia va confirmar que tots havien mort per diversos trets de bala mentre dormien en un son profund provocat per una substància hipnòtica.

Detectius aficionats

La història produeix esglai alhora que captiva. El cert és que tothom en parla: des de converses puntuals amb amics fins a les xarxes socials, on desenes d'investigadors amateurs s'intercanvien informacions en grups dedicats al cas. També una pel·lícula s'inspira en aquesta tragèdia: Paul Sanchez est revenu! de Patricia Mazuy. De fet, aquest assassinat desperta força morbositat entre els francesos, ansiosos per descobrir el motiu del drama des de fa gairebé una dècada.

Així ho demostra també l’èxit que ha tingut la investigació de 78 pàgines publicada en la revista Society aquest estiu. Quatre periodistes d'aquest bimensual han dedicat els últims quatre anys a investigar X.D.D.L., tasca que ara els ha donat un rècord de vendes, fins al punt que han esgotat tota la tirada dels dos números en què es va dividir la informació. Fins i tot s'ha creat una pàgina web especial per localitzar els punts de venda on encara podrien quedar-ne alguns exemplars, “més difícils de trobar que el propi Xavier Dupont de Ligonnès”, bromegen.

Peces de col·leccionista

La tirada de la revista s'ha duplicat per a aquests dos números: si habitualment és d'uns 50.000 exemplars, la primera part del cas va tenir-ne almenys 130.000 i la segona 150.000. De fet, Society ha tornat a publicar una nova fornada d’exemplars per satisfer el frenesí. Mentrestant, a la pàgina web d'anuncis Le Bon Coin, molt utilitzada a França, es venen els exemplars a preu d’or: fins a 35 euros pel primer número i 58 pel segon. Un ull de la cara tenint en compte que la revista costa 3,9 euros.

Entre les noves revelacions, hi ha la relació particular amb el seu millor amic, Emmanuel Teneur, enamorat de X.D.D.L. De Ligonnès l'hauria fet servir de tapadora per amagar els seus problemes financers i també les seves trobades extramatrimonials, però els periodistes també apunten que Teneur l'hauria pogut ajudar a fugir.