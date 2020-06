Pequín reacciona ràpid en el brot del mercat per evitar un "Wuhan 2.0"

El govern xinès intenta evitar que el brot detectat al gran mercat central de Xinfadi de la capital, el Mercabarna local, converteixi Pequín en una segona part de Wuhan, el primer i gran focus de coronavirus que des del desembre de l'any passat ha arribat a tot el planeta i ha provocat ja més de 7 milions de contagis i més de 400.000 morts. Les autoritats pequineses han tancat una desena més d'àrees residencials al voltant d'aquesta instal·lació, han ordenat proves diagnòstiques per a milers de persones que hi hagin estat en contacte i han acomiadat de manera fulminant tres funcionaris per no haver impedit que el covid-19 reaparegués a la ciutat, cosa que ha posat fi a 56 dies sense rastre de la pandèmia.

La Comissió Nacional de Salut de la Xina ha informat aquest dilluns de 49 casos nous detectats ahir, dels quals 10 procedeixen de visitants i 39 de transmissió comunitària. D'aquests 39, 36 corresponen a la capital pequinesa, que des de dissabte suma 79 contagis. En total, al país hi ha 177 positius oficials, la xifra més elevada des del mes de maig

L'epicentre del brot és el mercat de Xinfadi, que ocupa una superfície de 112 hectàrees i és el més gran de l'Àsia. El govern es concentra en fer les proves diagnòstiques als més de 5.000 treballadors, que han quedat en una quarantena obligatòria i supervisada per tècnics de l'Ajuntament, així com en el rastreig de contactes entre compradors per tal de frenar la transmissió del virus. "Pequín ha entrat en un període extraordinari", deia diumenge el portaveu de la ciutat, Xu Hejian. En aquest sentit, la viceprimera ministra xinesa, Sun Chunlan, ha instat a prendre "mesures decidides" per aturar la propagació d'aquest nou brot, així com a emprendre "investigacions epidemiològiques estrictes" i un "rastreig exhaustiu de la font" per identificar i controlar la infecció.

En plena guerra amb els Estats Units de Donald Trump, que acusen el govern xinès d'haver provocat la pandèmia quan va silenciar els primers casos de coronavirus l'any passat, Pequín intenta donar una imatge de màxim rigor i fermesa davant de qualsevol repunt. Així, han sigut cessats el subdirector del districte de Fengtai, Zhou Yuqing, per "incomplir amb el seu deure en els treballs de prevenció i control del covid-19"; Wang Hua, secretari del Partit Comunista de la Xina a Huaxiang, i Zhang Yuelin, gerent del mercat majorista de Xinfadi, on es va originar aquest nou brot. Tot plegat, un missatge rotund de cara a l'estranger que permeti al règim xinès recuperar certa imatge internacional, qüestionada per no haver informat ràpid dels primers casos i d'amagar les xifres reals de contagiats.

Hu Xijin, el director del Beijing Daily, un diari afí a Pequín, ha afirmat a Twitter que "de cap manera Pequín es convertirà en un Wuhan 2.0". "El món veurà la poderosa capacitat de la Xina en el control de la pandèmia, incloent-hi un lideratge fort del govern, el respecte per la ciència, la voluntat del públic de cooperar i la coordinació nacional de les mesures de control", ha afegit.

There is no way Beijing becomes Wuhan 2.0. The world will see China’s powerful capacity in controlling the epidemic, including government’s strong leadership, respect to science, public’s willingness to cooperate and nationwide coordination of control measures. We will win again. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) June 14, 2020

El rebrot a la capital es produeix dies després que es rebaixés l'estat d'emergència sanitària, que preveu que avui tornin a les aules els alumnes de les guarderies. Ara, però, s'han intensificat les inspeccions dels mercats de productes frescos i s'examinen altres negocis, inclosos supermercats i restaurants, per garantir que no hi ha hagut contaminació.

Al voltant del mercat s'han desplegat controls de seguretat i s'han tancat una desena de complexos residencials veïns, que han quedat custodiats per agents per evitar l'entrada i sortida de persones sense autorització.