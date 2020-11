Un comtat xinès volia sacrificar els gossos que sortissin a passejar

Les autoritats del comtat de Weixin, a la província xinesa de Yunnan, han accedit a "repensar" la llei que havia d'entrar en vigor aquest divendres i que prohibia als seus ciutadans treure a passejar els gossos al carrer. Incomplir-ho una vegada implicava rebre un avís, i el segon cop el propietari de l'animal havia de pagar una multa d'entre 50 i 200 iuans (entre 6 i 25 euros, aproximadament). Però en cas de ser enxampat una tercera vegada amb el gos fora de casa, l'animal hauria sigut confiscat per les autoritats locals i sacrificat.

Segons explica la BBC, arran de la indignació contra aquestes mesures que els ciutadans han mostrat a les xarxes socials els últims dies, les autoritats han acceptat fer marxa enrere. De moment, però, la norma no s'ha modificat i no s'ha anunciat quins canvis està previst introduir-hi.

El text va ser aprovat divendres passat i, segons els seus impulsors, tenia com a objectiu promoure la tinença "civilitzada" d'animals i evitar, per exemple, que es donin nous casos de gossos deslligats que mosseguin persones. "Recentment al comtat hi ha hagut uns quants casos de gossos que han ferit persones i de propietaris de gossos que no han recollit els seus excrements. Alguns d'ells fins i tot s'han encarat als escombriaires", explica un agent de la policia local citat pel diari britànic The Guardian.

En diverses zones de la Xina hi ha en vigor altres mesures que regulen la tinença d'animals de companyia, tot i que no són tan dràstiques com aquesta. A la ciutat de Hangzhou, per exemple, està prohibit que els gossos passegin durant el dia (tot i que sí que poden fer-ho de nit), i ciutats com Xangai, Qingdao o Chengdu només permeten tenir un gos per casa.

A Huangshi, en canvi, la limitació té a veure amb la mida de l'animal: no es poden tenir gossos de més de 45 centímetres d'alçada.