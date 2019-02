Aragonès: "Aquest judici és un fracàs dels polítics espanyols que s'han negat a trobar una solució per a Catalunya"

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha comparegut aquest dijous a la seu de la Generalitat a Madrid, al centre cultural Blanquerna, després de les primeres declaracions dels acusats del Procés, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. El número dos de l'executiu de Quim Torra ha afirmat que "aquest judici és un fracàs dels polítics de l'Estat que s'han negat a trobar una solució per a Catalunya". Per a Aragonès, el govern espanyol ha de seure a la taula per abordar el diàleg sobre el "problema de fons": "L'objecte de debat ha de ser que hi ha una majoria de la societat catalana que vol autodeterminar-se".

"Cada dia que passi veurem més el caràcter polític d'aquest judici. Per això el Govern reafirma el compromís i convicció que només negociant i dialogant es podran resoldre les qüestions polítiques", ha expressat. "Hi ha un problema entre la societat catalana, que vol autodeterminar-se, i unes institucions de l'Estat que ho impedeixen", ha etzibat.

En aquest sentit, ha insistit amb el diàleg amb la Moncloa, encara que ahir els independentistes vetessin els comptes al Congrés i ara la legislatura agonitzi fins a la convocatòria d'eleccions espanyoles. Ha afirmat que va ser l'executiu de Pedro Sánchez el que es va aixecar de la taula de negociació i el va instar a tornar a seure. Aragonès ha matisat que la Generalitat no demana que el PSOE s'adhereixi a la defensa del dret a l'autodeterminació, però sí que l'accepti com una opció en el marc del diàleg.

Aragonès també ha defensat l'actuació de Junqueras i Forn al Tribunal Suprem. Sobre el líder del seu partit, Esquerra, ha dit: "El compromís de Junqueras continua intacte i està més ferm que mai. Si algú es pensava que l'any i quatre mesos de presó farien que estigués més dèbil, cansat o atemorit, avui ha vist que no, està més fort i valent en defensa dels seus principis polítics". Així, ha remarcat que el vicepresident hagi fet una defensa del dret a l'autodeterminació i la negociació com a "via per fer-lo efectiu".

D'altra banda, Aragonès també ha posat en valor la declaració de Forn: "El conseller d'Interior ha defensat el cos dels Mossos i les actuacions del seu departament, que es van portar a terme d'acord amb la llei el setembre i l'octubre del 2017".

El dret a defensar-se en català

El vicepresident, a preguntes dels periodistes, també ha valorat el fet que el Tribunal Suprem no garanteixi la traducció simultània perquè els acusats es puguin defensar en català. Per a ell, és una mostra que l'Estat no es reconeix a si mateix com a plurinacional i que, pel que fa al judici, forma part d'una indefensió més de la causa. A més, ha insistit que la competència per conèixer aquest cas és del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Pel que fa a les diferències entre Forn i Junqueras en relació a contestar la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, ha dit: "Cada acusat té la seva pròpia estratègia de defensa en funció de la seva situació personal".