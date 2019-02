Artur Mas assegura que se sent "directament corresponsable" del que es jutja al Suprem

L'expresident Artur Mas, inhabilitat pel Tribunal Suprem per la consulta del 9-N, compareixerà la setmana vinent davant d'aquest mateix òrgan com a testimoni en el judici contra els líders independentistes. Mas ha assegurat en una entrevista a RAC1 que se sent "directament corresponsable del que s'està jutjant" al Suprem.

Mas ha afirmat que sabia "perfectament que la declaració unilateral d'independència era un gest simbòlic". També ha comparat el referèndum de l'1-O amb la consulta del 9-N. "Tot era pràcticament igual, el que va marcar la diferència va ser el govern espanyol, que va enviar la policia espanyola", ha criticat.

Com a testimoni, Mas ha de contestar totes les preguntes, incloses les de l'acusació popular, que exerceix Vox. L'expresident ha defensat que s'ha de combatre el partit, del qual espera que no estigui "a l'alçada". També ha pronosticat que les defenses li preguntaran per "fets reals", a diferència de les acusacions.