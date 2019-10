Buch diu que li "preocupa" més "restablir l'ordre" que la imatge dels Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit aquest dilluns que li "preocupa" més "vetllar per restablir l'ordre" que la imatge de l'última setmana dels Mossos d'Esquadra. "La imatge és secundària. El principal objectiu és garantir la seguretat dels catalans", ha assegurat Buch. El conseller, que no ha parat de repetir que es revisarien les actuacions de la policia catalana, avui ha respost que no li consta que s'hagi obert cap expedient d'informació reservada per les intervencions de la setmana passada: "No en tinc coneixement, però seran dades que explicarem i farem públiques". Fonts del departament han explicat que s'ha pogut obrir algun expedient encara que al conseller no li consti, però fins ara no s'han donat més detalls. Fonts dels Mossos han afegit que no es preveu informar sobre aquesta qüestió fins que hagi acabat el dispositiu policial per les mobilitzacions contra la sentència del Procés.

Sobre les pilotes de goma que tira la Policia Nacional, Buch ha dit que "no" en defensa l'ús, però ha argumentat que aquest cos "no està sota el paraigua de la Generalitat". El conseller ha evitat valorar si els projectils d'escuma (foam) que tiren els Mossos poden ser igual de lesius que les bales de goma, i ha explicat que no pot "confirmar ni desmentir" que una noia hagi patit un traumatisme cranioencefàlic, en estat greu, per l'impacte d'un projectil d'escuma.

Buch ha valorat que l'últim cap de setmana la societat "s'ha expressat de manera tradicional, cívica i pacífica, sense incidents rellevants". Segons el conseller, el "canvi" en les manifestacions de dissabte i diumenge "pot haver-se produït per diverses situacions", encara que els Mossos "no en tenen identificada una de concreta". Per a Buch, un element que hi pot haver influït és el cordó que dissabte van fer unes persones "entre els grups violents i la policia". Pel que fa a la previsió de mobilitzacions per a aquesta setmana, el conseller ha dit que "no pot afirmar" si es tornaran a produir aldarulls i ha afegit que els Mossos "estan preparats per actuar" davant els "grups violents".

"No hi ha pitjor sord que el que no hi vol sentir"

Sobre el fet que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no hagi respost a les trucades del president de la Generalitat, Quim Torra, Buch ha assegurat que "no hi ha pitjor sord que el que no hi vol sentir". El conseller ha afirmat que Torra és una persona "pacifista" i ha rebutjat que Sánchez el "posi com a excusa per no dialogar". Buch ha apuntat que "és inacceptable" i que "els problemes polítics es resolen amb política". Tot i que ha volgut desvincular la "taula de diàleg" dels "grups violents", el conseller ha defensat "qualsevol solució al repte que planteja la societat catalana".