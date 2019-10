Budó rebutja eleccions anticipades a Catalunya i lamenta que no hi hagi contacte amb el govern espanyol

Després de la jornada de protestes d'ahir (que va acabar amb menys aldarulls), la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha insistit en el diàleg amb el govern espanyol i ha acusat Pedro Sánchez de "mentir" i "amargar-se darrere de Marlaska". En una entrevista al programa El suplement de Catalunya Ràdio ha considerat que "malauradament no hi ha cap mena de contacte" amb la Moncloa. També ha rebutjat la convocatòria d'eleccions: "Són moments de suma, d'estar junts. Qualsevol altra mesura es llegiria com a divisió". En tot cas, ha admès la divisió entre JxCat i ERC posant el focus en les eleccions del 10 de novembre, però ha afirmat que els consellers de les dues formacions estan treballant "colze a colze" aquesta setmana.

Pel que fa al diàleg, Budó ha acusat Sánchez d'"amagar-se darrere [Fernando] Grande-Marlaska" i ha retret al president espanyol que ahir no agafés el telèfon al president de la Generalitat, Quim Torra, per, segons diu, no haver condemnat la violència. "És rotundament fals el que diu: s'ha condemnat la violència, s'ha donat suport als Mossos d'Esquadra i donem suport a tots els ferits, siguin d'on siguin", ha dit Budó.

La portaveu ha traslladat així el missatge que també ha sorgit aquest matí de la reunió del gabinet de crisi del Govern, on han participat el president, el vicepresident Pere Aragonès, el conseller d'Interior Miquel Buch i els consellers Damià Calvet, Ester Capella, Alba Vergés i Budó mateixa. A través d'un comunicat, l'executiu ha valorat de manera "positiva" el cordó cívic que es va fer ahir per evitar enfrontaments entre la policia i manifestants i ha considerat "molt negativa" la "inacció política del govern espanyol". "Reclamem que abandoni la seva deixadesa de funcions i assumeixi d'una vegada la situació a Catalunya, que requereix política i diàleg", ha dit.

D'altra banda, i en la línia dels dirigents de JxCat, Budó ha qualificat d'"improvisada" la reunió que va convocar ahir al Parlament el president de la cambra, Roger Torrent. "No volem fer polèmica, però tot plegat va donar una visió de confusió", ha dit. Ha explicat que en la trobada del Govern del matí amb els alcaldes de les capitals de província hi estaven convocats tant Torrent com Colau, però que no hi van assistir. "A la tarda ens trobem que hi havia convocada aquesta reunió i no en teníem coneixement", ha asseverat.

Buch destaca la "reducció d'actes vandàlics"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, en una compareixença després de la sisena nit de disturbis a Catalunya, ha volgut subratllar la "reducció dels actes vandàlics", especialment a la ciutat de Barcelona. Segons Buch, els incidents ahir a la nit els van protagonitzar únicament un grup "reduït" de 150 persones.

Això "demostra la implicació del poble català en la no-violència", ha dit. Com ja va fer ahir a la nit, Buch ha volgut subratllar l'aparició ahir d'un cordó de persones a la plaça Urquinaona de Barcelona que va aconseguir evitar els disturbis en aquest punt de la ciutat, un dels més castigats divendres a la nit. "És l'altra cara de la moneda dels grups violents", ha assegurat el conseller, que ha remarcat la reducció dels disturbis ahir respecte de la situació viscuda divendres.

Miquel Buch ha explicat l'absència d'aldarulls ahir a la plaça d'Urquinaona de Barcelona per dos motius: l'aparició del cordó de persones que va aconseguir mantenir el caràcter "pacífic i cívic" de la protesta i el "filtre preventiu" que van fer-hi els Mossos d'Esquadra, que van anar aturant diverses persones que accedien a la zona. Segons Buch, durant aquest operatiu preventiu els agents van intervenir diversos "objectes preparats per provocar incendis" que algunes de les persones identificades per la policia portaven a sobre. Tot i la reducció dels aldarulls de l'última nit, el conseller d'Interior Miquel Buch ha explicat que "per segona nit consecutiva" es van produir actes vandàlics contra comerços ahir a Barcelona. En concret, Buch ha parlat de tres assalts a botigues del centre de la ciutat. Tot i que encara no es pot descartar res, els Mossos consideren que es tracta d'accions de "delinqüència comuna" de persones que aprofiten els disturbis per assaltar els comerços.

Olivella, d'En Peu de Pau: "No pots apropiar-te d'iniciatives que no han sortit dels partits"

També en una entrevista a El suplement de Catalunya Ràdio, l'activista Martí Olivella, d'En Peu de Pau, ha lamentat que alguns partits – en al·lusió a Gabriel Rufián– o el conseller d'Interior, Miquel Buch, es volguessin apropiar de la iniciativa. "Això no ajuda", ha dit. També ha destacat que la iniciativa va ser una idea del Sindicat de Manters, que col·labora amb la plataforma En Peu de Pau. "La idea del cordó de seguretat d'ahir va sorgir del Sindicat de Manters", ha dit Olivella. “Quan, com a institució, has perdut la confiança de la població, no pots intentar apropiar-te d’iniciatives que no han sortit dels partits”, ha dit.

En un comunicat, En Peu de Pau ha valorat positivament l'acció d'ahir, afirmant que sempre animarà a "la mobilització no violenta". Ha expressat que la "sensació de triomf" era "real" a Via Laietana quan la policia es va retirar davant la seguda pacífica dels manifestants. "Continuarem intentant ser pont, part i actiu", ha expressat l'entitat.