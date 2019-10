JxCat i ERC rebutgen participar en l'assemblea de càrrecs electes que promou la CUP

La CUP ha formalitzat aquest diumenge la convocatòria anunciada ahir de tots els càrrecs electes a favor del dret d'autodeterminació repartits pel territori català amb l'objectiu d'abordar una sortida al conflicte i una resposta a la sentència del Tribunal Suprem. La trobada serà demà dilluns dia 21 a les 19 h a Cotxeres de Sants. La proposta, afirma la formació anticapitalista en un comunicat, "té per objectiu culminar en una Taula Internacional per l'Autodeterminació, l'Amnistia i la Llibertat que possibiliti el final de la repressió", així com l'exercici de "sobirania" per dur a terme "polítiques socioeconòmiques" al marge de l'Estat i "l'exercici del dret a l'autodeterminació".

Tant JxCat com ERC, però, han rebutjat aquest diumenge acudir a l'assemblea -segons informa l'ACN-. Per als republicans, es tracta d'un "acte de partit" i els de JxCat demanen prioritzar la que promou el Consell per la República per ser "més unitària i transversal", ja que ho va proposar fa setmanes - els cupaires n'eren reticents, però, en aquell moment-. De fet, en les mocions als ajuntaments que promouen les forces independentistes en resposta a la sentència, la CUP havia demanat que es retirés un punt que feia referència a l'assemblea de càrrecs electes.

La crida de la CUP anava tant a càrrecs locals com a diputats i qualsevol "càrrec escollit democràticament per la ciutadania". La formació fa aquest pas, diu l'escrit, davant la "incapacitat de l'actual Govern de donar una resposta política i a l'alçada de les mobilitzacions populars que estan desbordant el país". En el mateix sentit, la formació ha fet una crida a la "continuïtat de les mobilitzacions amb l'esperança que puguin ser massives, transversals i pacífiques". Tot i que la CUP havia estat partidària d'anar a eleccions anticipades, ahir Carles Riera va descartar aquest escenari. "Les eleccions no són una sortida ara [...]. Són per desmobilitzar el poble", va afirmar.

Els comuns també han rebutjat assistir a l'assemblea de càrrecs electes, segons han confirmat fonts de la formació a l'ACN.