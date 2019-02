"El futur de Catalunya s'hauria de decidir a les urnes, i no als tribunals", diu Sturgeon

Diverses personalitats polítiques internacionals s'han pronunciat aquest dimarts al matí sobre l'inici del judici al Procés. La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha expressat a través de les xarxes la seva "preocupació", alertant que "aquests judicis a polítics electes haurien de preocupar tots els demòcrates".



"El futur de Catalunya s'hauria de decidir a les urnes, i no a les corts. Envio els meus millors desitjos al president català i a aquells que s'enfronten a un judici. Esperem que el procés sigui provadament just", ha dit a Twitter.

These trials of elected politicians should concern all democrats. The future of Catalonia should be decided through the ballot box, not in the courts. I am sending my best wishes today to the Catalan President and those facing trial. Let’s hope the process is demonstrably fair. https://t.co/4DCjUEKqIa