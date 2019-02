Colau: "Vull pensar que la sentència no està escrita"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que haurà de declarar com a testimoni en el judici al Procés, ha explicat avui, des de Madrid, que encara no ha rebut cap citació formal i que s'ha assabentat pels mitjans que haurà de declarar el dia 28. Colau ha lamentat, en una entrevista a TV3, que els primers dies del judici s'estigui confirmant que els acusats "tenen les idees clares i donen explicacions serenes i detallades" i, en canvi, la Fiscalia respon amb amb "imprecisions i coses errònies" i que això accentua, diu, la sensació que el judici és polític i que "no s'hauria d’haver produït mai".

"Això no s'hauria d'estar resolent al Suprem, sinó als Parlaments amb negociació política", ha defensat l'alcaldessa, que ha titllat de "barbaritat" les acusacions que es fan als polítics jutjats. "Vull pensar que la sentència no està escrita. Però és cert que no és un judici normal. Són moltes les anomalies i els encausats tenen acusacions que la immensa majoria creiem que són infundades", ha assegurat Colau, que ha reiterat les seves discrepàncies polítiques amb la declaració unilateral d'independència. Segons l'alcaldessa, aquesta decisió va fer "un flac favor" a la política catalana perquè es va passar del referèndum acordat, que comptava amb un ampli suport, a una via que no sumava el 50%.

"Molt a denunciar"

Sobre el seu paper com a testimoni, Colau ha assegurat estar "tranquil·la i convençuda". "No tenim res a amagar i sí molt a denunciar", ha assegurat, i ha sigut molt crítica amb la reacció de l'Estat i la repressió policial de l'1-O. L'alcaldessa també ha criticat el rol que ha jugat en el conflicte català el rei Felip VI i ha reiterat que no participarà en el besamans previst pel Mobile, que creu que es un acte que s'hauria de superar.

Pel que fa al rei d'Espanya, ha assegurat que el saludarà, però ha criticat que, en defensa de la Constitució, avalés la violència policial de l'1-O: "La Constitució s'ha de defensar des del diàleg i l’entesa i no amb l'ús de la força, ha dit en referència a la resposta que li va donar Felip VI l'any passat, quan ella li va qüestionar la reacció de l'Estat en el conflicte català.

Sobre la convocatòria de vaga de demà, Colau ha assegurat que l’Ajuntament com a institució no s’hi suma però que facilitarà el dret a vaga dels treballadors i que no tindrà una agenda política forta. Ni ella,ni els principals càrrecs públics no tindran agenda i s'ha facilitat, ha dit, el canvi de data d'alguns actes.

Colau està avui a Madrid amb el tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, acompanyats de les eurodiputades Ska Keller (portaveu del grup dels Verds) i Gabriele Zimmer (portaveu del grup d’Esquerra Unitària) per seguir el judici. L'alcaldessa va avui a les portes del Sumprem per sumar-se a l'acte de suport a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.