Colau: "Se'm trenca l'ànima de veure aquí els presos; si ells hi són, hi hauríem de ser milions de persones"

El judici al Procés, en directe

"Se'm trenca l'ànima en veure Jordi Cuixart i la resta d'acusats aquí i en situació de presó preventiva. Si hi estan ells, hi hauríem d'estar milions de persones". L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha centrat la seva declaració com a testimoni en el judici al Procés al Tribunal Suprem en denunciar les càrregues policials l'1-O i també la situació d'"excepció" i "alarma social" que van general els escorcolls policials el 20-S. Colau ha defensat que "l'1-O no va ser de cap institució", sinó que va ser de milions de ciutadans "autoorganitzats". Al seu parer, es podia fer un "paral·lelisme" amb la "desobediència civil". "Va ser una mobilització pacífica, però determinada per exercir els drets fonamentals", defensant el referèndum com una protesta social tant d'independentistes com persones que no ho són, igual que l'aturada de país del 3-O.

"Mobilitzacions pacífiques" enfront actuacions "anòmales" per part de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Així ha descrit Colau la situació que va viure la capital catalana el 20-S. Durant la seva declaració com a testimoni davant del tribunal del Procés ha assegurat que va fer crides a la "mobilització pacífica i democràtica" durant els escorcolls a la conselleria d'Economia perquè "els drets fonamentals i les institucions" podien "estar en perill".

"La sensació general era d'excepcionalitat i d'alarma social", ha afirmat davant les preguntes de Vox, a qui ha lamentat haver de respondre per tractar-se d'un grup que "atemptat drets fonamentals", sempre apuntant a la policia. Ha volgut remarcar, especialment, l'intent de la Policia Nacional d'entrar a la seu de la CUP sense un requeriment judicial. És més, ha negat violència per part dels manifestants en les diferents protestes a Barcelona i ha detallat un informe que ha presenta l'Ajuntament de Barcelona en què detalla que no es van registrar desperfectes especials de mobiliari ni alternacions en els serveis de neteja entre el 20 i 21 de setembre.