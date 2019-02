Comín subratlla el fracàs de les euroordres com un actiu clau per a les defenses dels presos

El judici al Procés, en directe

Desenes de persones s'han manifestat aquest dimarts al cor del barri europeu de Brussel·les per reclamar el dret a l'autodeterminació de Catalunya i reivindicar la innocència dels encausats en el judici que ha començat aquest dimarts. Entre els manifestants, la majoria catalans residents a Brussel·les, hi havia també simpatitzants i membres dels nacionalistes flamencs, N-VA, i també els polítics exiliats a Bèlgica: Toni Comín, Lluís Puig i la delegada del Govern a Brussel·les, Meritxell Serret. I justament l'exconseller de Salut, Toni Comín, ha volgut remarcar el valor de l'exili per al judici: "Les sentències de la justícia belga i alemanya són munició, jo diria que la més important que tenen les defenses per demostrar la innocència dels companys que estan al Suprem".

Comín ha defensat l'exili com una via per "seguir lluitant" i "contribuir a la defensa dels companys que estan dins". L'ara vicepresident del Consell per la República ha insistit que l'exili té entre els seus objectius no només el reconeixement del dret a l'autodeterminació, sinó "la possibilitat que les instàncies europees internacionals acabin fent justícia".



Aquestes declaracions arriben just després de la picabaralla via Twitter que van tenir l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, en què aquesta última va assegurar que Puigdemont es dedica a anar pel món "fotent-se bons menjarots" "mentre altres persones entraven a presó".



Un judici a dos milions de persones

D'altra banda, l'exconseller ha assegurat que el judici que ha arrencat a Madrid no és un judici només als polítics i líders independentistes, sinó a "dos milions de persones, perquè estan jutjant el referèndum de l'1-O". Comín ha assegurat que en les imatges en què s'ha pogut veure els líders independentistes gairebé per primera vegada des que van entrar a la presó els ha vist "molt tranquils perquè saben que ells acusen, acusen l'Estat per abusar de la llei i reprimir de manera injusta".

Sobre l'intent de diàleg amb el govern de Pedro Sánchez, l'exconseller Lluís Puig ha qualificat d'"impensable" que després que diversos governs espanyols intentessin dialogar per resoldre el conflicte d'ETA ara hi hagi partits que organitzin manifestacions en contra del diàleg amb Catalunya. "Espanya té un greu problema", ha dit, insistint que aquesta és una de les actuacions que malmeten la imatge d'Espanya a l'exterior que "després el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, vol reparar".

Durant la manifestació, els aplegats a la plaça Schuman de Brussel·les cridaven consignes com "Independència" però també "Make a move", demanant així en anglès a les institucions europees que prenguin alguna iniciativa davant les reclamacions d'autodeterminació dels independentistes.