Crònica sonora del judici: en defensa de la política

El president del tribunal que jutja la causa de l’1-O, Manuel Marchena, està molt preocupat perquè el judici no es converteixi en un altaveu de posicions polítiques, però la jornada d’aquest dimarts ha tornat a demostrar que és una pretensió molt molt complicada. Avui, primer Jordi Turull, exconseller de Presidència, i després Raül Romeva, exconseller d’Exteriors, han demostrat que la política és indestriable d’aquesta causa. Turull ha fet com Joaquim Forn i ha respost a les preguntes del fiscal, en aquest cas, Javier Moreno. Però així com Forn va fer una defensa més tècnica i basada en els fets, Turull ha volgut explicar al fiscal i al tribunal com ha sigut el procés català. I ho ha fet amb una imatge molt gràfica, dient que els catalans no són ovelles.

En la seva exposició, Turull ha dit que com a representant electe van haver de ponderar entre obeir el TC i complir el seu compromís. I ha denunciat que ell fa un any que és a la presó per desobeir una providència del TC quan l'Estat desobeeix sistemàticament sentències d'aquest tribunal. Turull es referia a les desenes de sentències en què el TC ha donat la raó a la Generalitat, per exemple amb el traspàs del 0,7% de l’IRPF per a fins socials o la transferència de les beques, i que l'Estat no ha complert. La Fiscalia ha intentat collar Turull amb les despeses del referèndum per fonamentar el delicte de malversació. Turull ha admès que TV3 ha emès una factura per l’espot del referèndum, però que la Generalitat l’ha rebutjat perquè la considera incorrecta. Aquesta factura no pagada és una de les proves més importants que té la Fiscalia per demostrar la malversació.

A la tarda ha sigut el torn de Romeva, que ha copiat l’estratègia de Junqueras i només ha respost al seu advocat. L’exconseller d’Exteriors ha fet una exposició molt didàctica sobre com el dret a l’autodeterminació serveix per resoldre conflictes. I ha qualificat d'antidemocràtica l'actuació policial de l'1-O.

Aquest dimecres serà el torn de Josep Rull i Dolors Bassa. I, atenció, perquè el tribunal ha citat per a la setmana que ve la majoria de testimonis polítics. Així, el dimarts 26 estan cridats, entre d'altres, Mariano Rajoy, Artur Mas i Roger Torrent. I el dimecres 27 l’exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i els exministres José Ignacio Zoido i Cristóbal Montoro. Serem aquí per explicar-vos-ho.