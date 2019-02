Diaris catalans recollint en petit el judici més transcendent

260x366 portada periodico 12/02/19 portada periodico 12/02/19

Dues no casualitats, avui. La primera, que ni 'La Vanguardia' ni 'El Periódico' obrin portada amb un judici d'enorme transcendència tant per a Catalunya com per a Espanya. El diari de Zeta titula "Sánchez ultima les eleccions pel veto independentista" i li compra la catxa al president espanyol, que vol evitar l'esmena a la totalitat als pressupostos prevista per les forces independentistes. Això fa que el judici quedi relegat a tan sols l'últim subtítol del tema. El diari de Godó també obre amb l'amenaça d'eleccions ("Sánchez adverteix d'eleccions a l'abril si no hi ha pressupost") i només en un mòdul de sota es troba la peça "El judici de l'1-O condiciona a partir d'avui el futur polític de l'independentisme". Aquí és interessant que s'obviï el que s'hi juga també l'Estat: tant per les conseqüències polítiques que el procés judicial comportarà com pel fet que Estrasburg acabarà revisant l'actuació de la judicatura espanyola i, per tant, fent-li pujar potencialment els colors a la cara. En tot cas, si el judici condiciona el futur polític de l'independentisme, ni més ni menys, ¿no es mereixia una obertura?

I, després, tampoc em sembla que sigui casual que tant 'La Razón' com 'El Mundo' posin en portada caricatures dels polítics encausats i no pas fotografies seves: la deshumanització és una vella tàctica que predisposa al càstig i, sobretot, a l'escarni. En el cas d''El Mundo', a més, com que n'han volgut posar 12 en quatre columnes el resultat és una imatge grotesca, com de 'cinemascope', que encara allunya més l'estampa de la persona. Qui no voldria tancar a la garjola aquestes deformacions?

Dues no casualitats que, amb tècniques diferents i amb objectius diferents, juguen clarament a la contra dels polítics catalans encausats.