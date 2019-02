Emmanuel Daoud: “El judici tindrà repercussions: marcarà l’evolució d’Espanya”

Advocat penalista amb més de 30 anys i 500 judicis d’experiència, Emmanuel Daoud (París, 1963) té previst trepitjar Madrid les pròximes setmanes com a representant de la Federació Internacional de Drets Humans (FIDH), que juntament amb la xarxa europea EuroMed Rights ha anunciat que envien dos observadors internacionals a seguir el judici.

Com valora que al final no tinguin un lloc reservat a la sala?

No és gens habitual i encara menys que el tribunal que ha pres la decisió sigui el d’un país com Espanya, que ha ratificat el Conveni Europeu de Drets Humans. No s’envia un senyal gaire positiu a la comunitat internacional per una raó molt simple: això vol dir -o ho entenem així- que les nostres organitzacions són considerades parcials. Aquesta anàlisi no està fundada. Jo no soc assalariat, tinc un codi deontològic com a advocat i puc veure compromesa la meva responsabilitat professional o penal si no faig les coses de forma adequada i respectant la llei.

Què avala la seva trajectòria?

La FIDH té més de 100 anys d’existència i és una federació internacional present en 157 països i amb un lloc d’observació al Tribunal Penal Internacional i al Comitè de Drets Humans de l’ONU. Vist el rebuig del Suprem, li hem enviat un breu escrit per poder entrar a les vistes i recordar-li que no hem fet un judici moral abans d’hora sobre el tribunal, que som molt respectuosos amb la jurisdicció espanyola. No venim amb la convicció que en aquest judici no es respectaran els drets de defensa. El que volem fer és observar durant tot el judici i emetre un informe final.

Per què cal que hi hagi observadors en aquest judici?

És un judici que ha tingut i tindrà repercussions internacionals. Perquè, en funció de la sentència, determinarà l’evolució d’un país tan important com Espanya. Serà un judici on es parlarà de llibertat d’agrupació, reunió, informació i opinió. És a dir, de llibertats fonamentals. I Espanya, com tots els països de la UE o del Consell Europeu i que estan sota la jurisdicció del TEDH d’Estrasburg, ha de respectar i protegir aquestes llibertats. Per això hem d’avaluar si les coses s’han fet correctament.

Quin són els perills de convertir-lo en un judici polític?

Que l’única resposta dels acusats sigui política pot ser una estratègia personal seva, però cal tenir en compte que el tribunal no és polític, en principi, i limitar una resposta no significaria vulnerar drets.