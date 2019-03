Forcadell creu que el judici fa evident una "causa artificial" amb la intenció de "castigar" l'independentisme

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell veu cada vegada més evident que el judici de l'1-O és una "causa artificial sense fonament jurídic" i que s'ha construït amb l'única intenció de castigar el moviment independentista. "Després de les diverses sessions al Tribunal Suprem (unes sessions que, dit sigui de passada, se’ns fan cada vegada més llargues i més dures a causa de la situació de presó que patim) podem dir que les acusacions no estan aconseguint provar cap dels delictes dels quals se’ns acusa", escriu Forcadell en un article a 'El Punt Avui', per després concloure que la causa "es va desfent com un terròs de sucre".

L'expresidenta assenyala que les respostes de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy amb "evasives, respostes vagues i genèriques i amb molts «No lo recuerdo» i «No me consta» evidencien una clara manca d'arguments fàctics i jurídics". En relació a les declaracions de Rajoy i de l'exdelegat del govern espanyol Enric Millo, Forcadell assegura que s'han constatat "els episodis d’amnèsia transitòria d’aquells que van orquestrar la repressió i els debats esperpèntics sobre murs i envasos de Fairy que no tenen com a objectiu final buscar la veritat sinó construir realitats paral·leles que s’adaptin als seus relats de ciència-ficció".



Sobre Rajoy, li retreu que defensés davant del tribunal de l'1-O que el govern espanyol sempre actua en conseqüència per complir les sentències del TC, quan només el seu govern n'ha incomplert deu. Davant d'aquesta situació, Forcadell lamenta que sobre el paper tothom està obligat a obeir els tribunals però que a la pràctica "sembla que només una part ho està realment". "I ho està, fins i tot, quan les resolucions dels tribunals impliquen la prohibició de l’exercici de drets com el de llibertat d’expressió o el de participació política", lamenta.