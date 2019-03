El jutjat admet que la Generalitat es personi com a acusació popular per les càrregues de l'1-O a Girona

El jutjat d'instrucció número 2 de Girona ha admès que la Generalitat es personi com a acusació popular en la querella col·lectiva per les càrregues de l'1-O. La querella la van presentar conjuntament els ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva i es dirigeix contra els agents que van actuar, els seus comandaments i els responsables polítics de l'operatiu. De la querella també en pengen diverses peces separades –una per a cada col·legi electoral–, en les quals s'incorporen unes 200 denúncies que van interposar els ferits per les càrregues durant la celebració del referèndum.

El jutjat va admetre a tràmit la querella, que compta amb el suport dels advocats voluntaris, tot i que fa unes setmanes el col·lectiu va denunciar públicament "gravíssimes dilacions" en la instrucció del cas. Per això, els advocats voluntaris de Girona van entrar una queixa al jutjat reclamant que citi com a investigats els policies i els guàrdies civils que ja estan identificats, que són prop d'una dotzena. El col·lectiu també ha exposat que la transcripció de les comunicacions entre els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que van arribar al jutjat no serveixen, perquè just abans de les càrregues els agents utilitzaven canals alternatius.